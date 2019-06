Le livre « Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong avec les sentiments des habitants du pays et des amis internationaux ». Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un livre intitulé « Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong avec les sentiments des habitants du pays et des amis internationaux » a été présenté le 20 juin à Hanoï.



Ce livre est un recueil de nombreux articles sur le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Leurs auteurs sont des scientifiques, des artistes, des journalistes, des collègues, des cadres, des membres du Parti, des travailleurs, d’anciens amis à l’université… Ils ont rencontré une ou à plusieurs fois le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, ou le connaissent à travers des événements couverts par les médias.



Avec plus de 600 pages, le livre comprend trois parties. La première est consacrée aux années où Nguyen Phu Trong était lycéen jusqu’à ce qu’il devienne secrétaire général du Parti et président du Vietnam, avec de nombreuses histoires quotidiennes.



La seconde partie comprend des articles sur les contributions de Nguyen Phu Trong au processus de Renouveau, notamment depuis qu’il était secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï.



La dernière partie, intitulée « Sentiments des amis internationaux », raconte des voyages à l’étranger du dirigeant vietnamien, lesquels ont grandement contribué au renforcement de l’intégration internationale du Vietnam.



L’événement du 20 juin a été organisé par le journal Nhan Dan (Peuple), la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, et la Maison d’édition Politique nationale – Vérité.



Présent à l’événement, Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, également président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a déclaré saluer la coopération entre le journal Nhan Dan et la Maison d’édition Politique nationale-Vérité pour publier le livre, qui recueille de nombreuses informations précieuses sur le dirigeant vietnamien.



Des exemplaires du livre ont été remis à la Bibliothèque nationale, à la Biliothèque de Hanoï, à des représentants de bibliothèques des 63 villes et provinces, ainsi qu’au lycée Nguyen Gia Thieu où Nguyen Phu Trong avait fait des études... -VNA