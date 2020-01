Le livre bilingue vietnamien-anglais, intitulé «90 ans du Parti communiste du Vietnam » (Photo: VNA)

Hanoï, 10 janvier (VNA) - Un livre photo retraçant les 90 ans d'histoire du Parti communiste du Vietnam a été publié par la Maison d'édition de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le livre bilingue vietnamien-anglais, intitulé «90 ans du Parti communiste du Vietnam», a vu le jour à l'occasion du 90e anniversaire de fondation du Parti (3 février).

Il regroupe plus de 600 photos d'archives recueillies auprès de diverses sources, notamment le Service des archives du Bureau du Comité central du Parti, le Centre national des archives, le Musée national d'histoire du Vietnam et le musée d'Ho Chi Minh.

Le livre présente l'histoire du Parti, depuis sa création et sa direction de la lutte pour prendre le pouvoir (1930-1945) jusqu'à sa direction de l’œuvre du Renouveau (1986-2020), réaffirmant le rôle et le prestige du Parti, la capacité de leadership et la force de combat pendant près d'un siècle plein de changements dans l'histoire du pays.

Il vise également à inspirer la fierté et la confiance du peuple envers le Parti, le président Ho Chi Minh et le Renouveau du pays. -VNA