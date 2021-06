Guide de la transformation numérique pour les entreprises au Vietnam. Photo : kinhtevaduba



Hanoï (VNA) - Un guide de la transformation numérique pour les entreprises a été publié le 14 juin et ce, pour la première fois. Son objectif est de fournir aux entreprises vietnamiennes des connaissances, une feuille de route et des solutions technologiques en matière de transformation numérique.



Ce guide a été développé par les experts du Programme de soutien à la transformation numérique des entreprises pour la période 2021-2025 du ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec le projet USAID LinkSME.



En effet, les experts du Programme de soutien à la transformation numérique des entreprises pour la période 2021-2025 du ministère du Plan et de l'Investissement conseillent aux petites et moyennes entreprises (PME) au Vietnam de suivre une feuille de route comprenant une phase de préparation et trois étapes pour passer progressivement du “doing digital” (faire numérique) à “being numérique” (être numérique).



Ces étapes sont relatives, en fonction de la situation, des objectifs et des potentiels de chaque entreprise, elles peuvent être mises en œuvre en parallèle ou successivement, selon eux.



Plus précisément, les étapes comprennent : la définition des objectifs et des stratégies de transformation numérique ; la transformation numérique des modèles économiques ; la transformation numérique des modèles de gestion et l'innovation pour créer de nouveaux produits et services.



Ce guide résume en outre des solutions technologiques, évalue de manière indépendante l'aperçu des avantages et des inconvénients de chaque solution, compare la disponibilité des solutions sur le marché vietnamien pour que les entreprises consultent et trouvent des solutions adaptées à leurs conditions. Les entreprises peuvent étudier des solutions technologiques pour la transformation numérique sur http://ebook.business.gov.vn.-VNA