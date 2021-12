Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la journée d’Internet du Vietnam 2021, le Centre d’information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC) a officiellement annoncé le 15 décembre le rapport sur l'Internet et les ressources Internet du Vietnam 2021 avec le thème "Internet pour tous".

Selon Nguyen Hong Thang, directeur du VNNIC, pour marquer le 10e anniversaire de la publication du "Rapport sur les ressources Internet du Vietnam", le VNNIC l’a rénové et élargi en « Rapport sur l'Internet et les ressources Internet du Vietnam ». De même, le message « Internet pour tous » est la ligne directrice du fonctionnement du VNNIC illustrant sa détermination de faire vivre les valeurs d'internet pour tous et rendre la vie meilleure.

Photo : VNA

Selon les données de ce rapport 2021, il existe actuellement 660 systèmes de réseau utilisant des adresses Internet (IP) ou des numéros de réseau (ASN) indépendants qui se connectent les uns aux autres pour former l'Internet du Vietnam. Ce nombre est en hausse de 20 % par rapport à 2020.

En plus, ce rapport recense également des données mises à jour sur le taux d'utilisation de l'application du protocole IPv6 (Internet Protocol version 6) de l'Internet vietnamien, le déploiement du nom de domaine national ".vn" et des données de mise à jour sur le système de mesure de la vitesse Internet du Vietnam (sur l'application i-Speed par VNNIC)...

Le rapport montre que ces 21 dernières années, la croissance spectaculaire des ressources Internet du Vietnam et le fonctionnement stable et sûr des infrastructures techniques, ont contribué à la forte croissance de l'internet vietnamien.

Le Vietnam s'est profondément intégré et a apporté des contributions positives au développement général de l'Internet dans le monde. -VNA