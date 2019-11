Le vice-ministre de la Défense, Nguyen Chi Vinh à la cérémonie de lancement du Livre blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Livre blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019 met en avant la paix et la légitime défense en tant que les principes fondamentaux de la politique de défense du pays.

Lors d’une cérémonie de lancement de ce livre organisée le 25 novembre à Hanoï, le vice-ministre de la Défense, Nguyen Chi Vinh a déclaré que ce document définissait le point de vue du Vietnam en matière de défense nationale.

Le Vietnam respecte l’indépendance, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriales, les intérêts de toutes les nations conformément au droit international et demande aux autres pays de respecter son indépendance, sa souveraineté, son unité, son intégrité territoriales, sa constitution et ses lois.

Le Vietnam règle tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, tout en mettant en œuvre les mesures de défense nécessaires lorsque sa souveraineté, son territoire et ses intérêts nationaux sont menacés, a-t-il souligné.

Selon le général Nguyen Chi Vinh, le Livre blanc continue d'affirmer le leadership du Parti communiste vietnamien dans l’œuvre de la défense nationale et fournit des informations de base sur la structure organisationnelle du ministère de la Défense, les orientations dans l’édification de l’armée populaire et la transparence de la politique de défense.

Son contenu vise à renforcer la confiance et la compréhension entre le Vietnam et les autres pays du monde, tout en renforçant la coopération en vue de résoudre les questions de sécurité émergentes pour la paix, la stabilité et le développement de l’humanité.

Ce livre, publié en vietnamien et en anglais, comprend trois parties principales: contexte stratégique et politique de défense nationale ; mise en place de la défense nationale populaire ; Armée populaire du Vietnam et milice d'autodéfense. -VNA