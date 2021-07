Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - La société par actions d'évaluation Vietnam Report a rendu public le 20 juillet la liste des 10 plus prestigieuses entreprises technologiques du Vietnam en 2021, qui est dirigée par le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel).

Ce classement est basé sur l'évaluation de la capacité financière indiquée, sur la réputation à l'aide de la méthode de codage des médias et sur la rétroaction des parties concernées.

À cette occasion, Vietnam Report a également dévoilé le Top 10 des entreprises de technologies de l'information et des télécommunications (TIC) et le Top 10 des meilleurs fournisseurs de services et de solutions de logiciels du Vietnam en 2021.

Selon le rapport d'enquête menée en mars 2021 pour évaluer le Top 500 des entreprises à la croissance la plus rapide au Vietnam par Vietnam Report, le secteur des technologies de l'information et des télécommunications figurait dans le Top 7 des secteurs évalués comme ayant le plus de potentiel ces 3 prochaines années, avec le taux directeur le plus élevé de 72,7%.

Voici la liste des 10 plus prestigieuses entreprises technologiques du Vietnam en 2021:

1. Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel)

2. Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT)

3. Société par actions FPT relevant du groupe FPT

4. Groupe de télécommunications Mobifone

5. Opérateur de téléphonie mobile VNPT-VinaPhone

6. Groupe technologique CMC

7. Société par actions VNG

8. Société par actions HANEL

9. Société par actions des technologies et de la communication du Vietnam (VNTT)

10. Société par actions des télécommunications de Hanoï (Hanoi Telecom). -VNA