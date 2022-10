Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique relevant du ministère de l'Information et de la Communication vient d'annoncer 48 sites web présentant des signes de violation de la loi d'ici la fin du 3e trimestre de 2022.

En plus des sites Web liés aux jeux d'argent et aux paris, figurent dans cette liste de nombreux sites web illégaux et des sites qui violent le droit d'auteur des programmes sportifs. Ces sites sont fréquemment visités par les utilisateurs au lieu d'utiliser des services de visualisation de contenu sous licence officielle.

48 sites web montrant des signes d'infraction à la loi incluent : xoilac3.com ; xoilac8.tv; 91phutz.tv; vebo2.tv; 7up.vin; 8us88.com ; ae88.vin; binh88.net; bo789.vip; bonclub.us; Gam88.club; go789.fun; aller88.amour; Huto88.club; kk.fan ; nemo.vin; ku789.fun; ku789.win; Kuvip789.biz ; Kuwin.vin; kuwin.win; Manclub.club; Mely.fun ; play.tx66.fun ; playsun.fun ; sao88.net ; sicbo.vin; sonson.club; sun52.club; thantai.live ; Top86.vin; top86.win; vin.club; vip79.fun; win79.vip; zalo.fan; bay365.vip; bayvip.live ; hayvin.bet ; nohu99.net; sunnet.win; go88.ai; sumvip88.club; thanquay247.vip; tx68.vinp; nohu99.net; play.sicbo.vin; jouer.top86.win. -VNA