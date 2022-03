Photo : VNA

Berlin (VNA) - Après la décision de l'Allemagne et les pays de l'Union européenne (UE) d'accueillir et d'accorder aux évacués d'Ukraine un statut de protection temporaire, nombre d'entre eux - dont de nombreux Vietnamiens d'Ukraine - se sont rapidement rendus en Allemagne.

L'ambassade du Vietnam ainsi que de nombreuses associations et individus vietnamiens en Allemagne sont immédiatement intervenus pour soutenir les personnes évacuées. L'ambassade a rapidement envoyé du personnel à la gare principale de Berlin et au centre commercial de Dong Xuan pour se renseigner sur la situation de ces personnes et leurs familles.

L'ambassade a mis en place une équipe d'intervention rapide pour élaborer un plan de gestion des problèmes qui surviennent, et en même temps se coordonner avec le Consulat général à Francfort.

L'ambassade a également publié des informations sur les réglementations et procédures de l’Allemagne pour les évacués d'Ukraine sur sa page d'accueil ainsi que sur les journaux communautaires. En outre, l'ambassade fournit également des numéros de téléphone pour aider rapidement les personnes évacuées.

Selon l'ambassadeur Vu Quang Minh, face au nombre croissant de Vietnamiens réfugiés en Allemagne, l'ambassade va renforcer les échanges avec les agences centrales et locales allemande pour leur proposer un accompagnement.

L'ambassade continuera également à accompagner les associations et à promouvoir les activités de volontariat envers les Vietnamiens évacués d'Ukraine.

Selon les chiffres publiés par le ministère allemand de l'Intérieur le 18 mars, ce pays a jusqu'à présent accueilli environ 197.000 personnes évacuées d'Ukraine dont de nombreux Vietnamiens qui ont le statut de résident en Ukraine ou détiennent des passeports ukrainiens. -VNA