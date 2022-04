Joie d'un homme rapatrié d'Ukraine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Concernant la protection des ressortissants en Ukraine et de leurs biens, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a affirmé que la plus haute priorité du Parti et de l'État du Vietnam est d'assurer la sécurité et la sûreté de la vie, des biens et des intérêts légitimes des citoyens et des personnes morales vietnamiens en Ukraine et dans les zones concernées.



Lors de la conférence de presse périodique donnée le 21 avril, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a rappelé les efforts pour la protection et l’évacuation des ressortissants vietnamiens en Ukraine. Selon elle, l'ambassade du Vietnam en Ukraine a régulièrement contacté et discuté avec les organes compétents locaux, leur proposant de prendre des mesures nécessaires pour protéger les biens et actifs des citoyens et entreprises vietnamiens en Ukraine...



Auparavant, selon des informations données par le ministère des Affaires étrangères, au 30 mars, en application des directives des dirigeants du Parti et de l’Etat, le ministère des Affaires étrangères a étroitement collaboré avec les autres organes compétents pour évacuer en toute sécurité environ 5.200 Vietnamiens en Ukraine et membres de leurs familles, organiser six vols rapatriant près de 1.700 personnes au Vietnam, aider plusieurs dizaines d’autres à retourner au pays à bord de vols commerciaux, tout en assurant la transparence. -VNA