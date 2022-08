Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a assisté lundi, 15 août, à la journée de la défense de la sécurité nationale organisée à Viêt Dân, une commune néorurale rattachée à la province de Quang Ninh.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh. Photo: VOV

Il a exhorté cette province septentrionale à redoubler d’efforts pour maintenir la sécurité et l’ordre social au service du développement socioéconomique local.«Protéger la sécurité et l’ordre social est une mission qui implique tout le système politique et toute la population. Les forces de la sécurité publique jouent un rôle essentiel dans ce travail. Il importe également de renouveler les activités du mouvement «Toute la population s’unit pour protéger la sécurité nationale» en fonction des conditions et de la situation de chaque localité. Ce mouvement doit être associé au mouvement d’émulation patriotique pour améliorer son efficacité», a déclaré Pham Binh Minh.- VOV/VNA