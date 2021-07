Des gens portent des masques à Singapour. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique organisée virtuellement le 22 juillet, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a répondu aux questions de correspondants sur la réaction du Vietnam aux informations concernant la contamination de Vietnamiens à Singapour au COVID-19 et des mesures pour protéger les citoyens.



“Actuellement, les organes compétents de Singapour enquêtent toujours sur la source de l'infection pour ces cas”, a-t-elle indiqué, ajoutant que l’ambassade du Vietnam à Singapour maintenait des contacts étroits avec la communauté vietnamienne dans ce pays et lui demandait toujours de se conformer strictement aux réglementations locales sur la prévention et le contrôle de l’épidémie, tout en collaborant étroitement avec les organes compétents locaux dans l’assistance des ressortissants vietnamiens.