Hanoï (VNA) - Les dirigeants du Parti et de l'État ont plaidé pour que le Front de la Patrie du Vietnam se coordonne avec Hô Chi Minh-Ville et les localités concernées pour organiser une cérémonie commémorative dédiée aux victimes du COVID-19 dans la mégapole du Sud et les provinces méridionales, a annoncé le 11 novembre à Hanoï le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



La pandémie a gravement affecté la production, le commerce, les moyens de subsistance, les emplois et la vie de la population et du milieu des affaires, avec plus de 1,3 million de personnes ayant quitté Hô Chi Minh-Ville et les principales provinces du Sud pour rentrer chez elles, a-t-il indiqué.

Le chef de l’organe législatif a proposé de continuer à accélérer la mise en œuvre des programmes d'aide à la sécurité sociale, aux travailleurs, en garantissant à chacun un accès rapide aux soutiens. Il a également souligné l’importance du renforcement de la protection des droits des enfants, en particulier des orphelins en raison de l'épidémie de COVID-19.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo: VNA



De son côté, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de travailler avec les localités pour assister les travailleurs.

Il a également souligné l’importance de bien contrôler l'épidémie et de rouvrir les écoles car un grand nombre de travailleurs ont des enfants en âge d'être scolarisés. -VNA