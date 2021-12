Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan a annoncé que son ministère venait d'envoyer un document au bureau du gouvernement proposant des solutions pour rétablir les vols internationaux.



Plus précisément, le ministère a travaillé avec les compagnies aériennes Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines… et des représentants des ministères et secteurs concernés pour discuter de solutions. En conséquence, toutes les compagnies aériennes ainsi que les exploitants d'aéroports ont proposé de reprendre des vols internationaux.



Selon Le Anh Tuan, les aéroports du Vietnam sont tous prêts à recevoir des vols internationaux réguliers. 100% de leur personnel a été vacciné et les procédures sanitaires et épidémiologiques ont été promulgués, conformément aux réglementations.



Au cours des 10 premiers mois de 2021, les compagnies n'ont transformé que 13,4 millions de passagers, soit 22,5% du total avant la pandémie (2019). Lors du 4e vague épidémique (de mai à mi-novembre), les passagers ont été seulement 2,1 millions, soit 5,8% du total à la même période de 2019. Les visiteurs internationaux ne sont que 1% du total enregistré en 2019 et les visiteurs nationaux, 10%.



Nguyen Van Son, directeur adjoint de Vietjet Air, a déclaré que la réouverture des lignes internationales est désormais nécessaire, en particulier pour les pays qui ont accompli la vaccination de leur population.



Le chef adjoint de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam Vo Huy Cuong a estimé que l'administration avait demandé au ministère des Transports de rendre compte au Premier ministre de ne pas effectuer de vols, y compris des vols de secours, à partir de dix pays africains. Les vols en provenance des autres pays sont toujours déployés normalement. - VNA