Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a recommandé aux Services provinciaux de la Culture, des Sports et du Tourisme de proposer aux Comités populaires des provinces de ne pas organiser de fêtes ni de feux d’artifice à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a proposé aux localités de renforcer les mesures pour assurer une célébration du Nouvel An lunaire joyeuse, sûre, économique et conforme aux règles du secteur de la santé sur l’adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19.



Selon le ministère, il est nécessaire de renforcer avant, pendant et après le Nouvel An lunaire le contrôle et la supervision de l'organisation des activités et festivals culturels, sportifs et touristiques, pour célébrer le Têt dans la joie, la santé et la sécurité.-VNA