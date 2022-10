DÉCISION



Promulgation de la Stratégie pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030



LE PREMIER MINISTRE



Vu la loi sur l'organisation du gouvernement du 19 juin 2015, la Loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur l'organisation du gouvernement et de la Loi sur l'organisation de l'administration locale du 22 novembre 2019;



Vu la loi sur la science et la technologie du 18 juin 2013;



Sur proposition du ministre des Sciences et des Technologies.



DÉCIDE:



Article 1. Promulgation de la Stratégie pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030 (ci-après dénommée "la Stratégie"), avec le contenu suivant :



I. POINTS DE VUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'INNOVATION



1. Le développement de la science, de la technologie et de l'innovation est la principale politique nationale et joue un rôle de percée stratégique dans la nouvelle période ; est la principale motivation pour promouvoir la croissance, créer des percées en matière de productivité, de qualité et d'efficacité ; est le facteur décisif de l'amélioration de la compétitivité de la nation, des secteurs socio-économiques, des localités et des entreprises ; est le tremplin pour la mise en œuvre de la transformation numérique nationale ; et contribue de manière significative à l'amélioration de la vie des populations, à la promotion du développement durable et à la sauvegarde de la défense et de la sécurité nationales.



2. Développer les sciences sociales et humaines, les sciences naturelles, les sciences techniques et la technologie de manière synchrone, interdisciplinaire et ciblée. Développer le système national d'innovation et les systèmes d'innovation régionaux et sectoriels, dans lesquels les entreprises sont le centre, les instituts de recherche et les universités sont de puissants organismes de recherche, et l'État émet des orientations, coordonne et crée un environnement réglementaire et politique favorable au fonctionnement efficace de l'ensemble du système.



3. Combiner harmonieusement et efficacement le développement des capacités internes avec l'optimisation des opportunités et des ressources externes. Donner la priorité à l'acquisition, à l'absorption, à la maîtrise et à l'application rapide des avancées scientifiques et technologiques avancées dans le monde, notamment, en abordant de manière proactive et active et en exploitant pleinement les opportunités et les réalisations de la quatrième révolution industrielle. Promouvoir la recherche appliquée qui apporte des avantages socio-économiques tout en prêtant attention à la recherche fondamentale axée sur les applications pour inventer, maîtriser et rivaliser dans la technologie dans les domaines clés pour lesquels le Vietnam a une demande, un potentiel et des avantages.



II.OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'INNOVATION



1. Objectifs généraux



D'ici 2030, la science, la technologie et l'innovation seront fermement développées, deviendront véritablement une motivation pour la croissance et apporteront une contribution décisive au développement du Vietnam en un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé; contribuant au développement intégral de la culture, de la société et du peuple, à la sauvegarde de la défense nationale - sécurité, à la protection de l'environnement, au développement durable et à l'amélioration de la position et du prestige internationaux du Vietnam. La capacité et le niveau de la science, de la technologie et de l'innovation atteindront des niveaux avancés dans de nombreux domaines clés, faisant du Vietnam l'un des pays les plus performants parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieur. Le niveau et la capacité de technologie et d'innovation des entreprises dépasseront la moyenne mondiale. Certains domaines de la science et de la technologie atteindront le niveau international.

D'ici 2030, la proportion de la valeur des produits industriels de haute technologie dans les industries de transformation et de fabrication du Vietnam atteindra au moins 45 %. Photo : VNA

2. Objectifs spécifiques :



a) Améliorer la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation à la croissance économique par la recherche scientifique et le développement technologique par les instituts de recherche et les universités, l'innovation technologique et le renforcement de la capacité de gouvernance et d'organisation des entreprises. La contribution de la productivité globale des facteurs (PGF) à la croissance économique sera supérieure à 50 %.



b) La science, la technologie et l'innovation jouent un rôle important dans le développement de l'industrie de pointe, en se concentrant sur l'industrie manufacturière, contribuant à restructurer l'économie vers la modernité, à faire de notre pays un pays industrialisé moderne d'ici 2030. Participer activement, efficacement et tirer parti des avantages commerciaux et des opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle. D'ici 2030, la part de la valeur des produits industriels de haute technologie dans les industries manufacturières devra atteindre au moins 45 %.



c) La science, la technologie et l'innovation contribueront de manière significative à la construction et au développement des valeurs culturelles, sociales et humaines vietnamiennes; fourniront une base scientifique pour l'élaboration de lignes directrices et de politiques sur le développement national; et contribueront à maintenir l'indice de développement humain (IDH) au niveau supérieure à 0,7.



d) L'indice mondial de l'innovation (GII) sera amélioré en permanence, parmi les 40 meilleurs au monde.



đ) D'ici 2025, l'investissement dans la science et la technologie atteindra 1,2 % - 1,5 % du Produit intérieur brut (PIB), dont les dépenses nationales totales pour la recherche scientifique et le développement technologique équivaudront à 0,8 % - 1 % du PIB et les contributions sociales à la recherche scientifique et au développement technologique représenteront 60 % - 65 %. D'ici 2030, l'investissement dans la science et la technologie atteindra 1,5 % - 2 % du PIB, dont les dépenses nationales totales pour la recherche scientifique et le développement technologique équivaudront à 1 % - 1,2 % du PIB et les contributions sociales à la recherche scientifique et du développement technologique représenteront 65% - 70%.



e) D'ici 2025, la main d'œuvre pour la recherche scientifique et du développement technologique (à plein temps) atteindra 10 personnes pour 10.000 personnes et 12 personnes pour 10.000 personnes d'ici 2030. En particulier, l'accent sera mis sur le développement des ressources humaines dans les entreprises.



g) Le système des organisations scientifiques et technologiques sera restructuré conformément à l'orientation consistant à donner la priorité au développement de la nation, des industries et des régions vers l'autonomie, la connectivité et l'approche des normes internationales. D'ici 2025, 25 à 30 organisations scientifiques et technologiques recevront des classements régionaux et internationaux, et d'ici 2030, ce chiffre sera de 40 à 50.



h) D'ici 2030, le nombre d'entreprises répondant aux critères des entreprises scientifiques et technologiques et le nombre de start-ups innovantes doubleront par rapport à 2020; le taux d'entreprises ayant des activités d'innovation représentera 40 % du total.

Le développement de la science, de la technologie et de l'innovation joue un rôle de percée stratégique dans la nouvelle période. Photo : VNA

i) Le nombre de publications internationales augmentera en moyenne annuelle de 10%. Le nombre de demandes d'enregistrement de brevet et de titres de protection par brevet devra augmenter en moyenne de 16 % à 18 % par an; le nombre de demandes de protection d'obtentions végétales augmentera en moyenne annuelle de 12% à 14%, dont 10% à 12% seront déposés à l'étranger; le taux de brevets exploitées commercialement atteindra 8% à 10% du total des brevets bénéficiant de titres de protection. Développer l'infrastructure nationale de la qualité (INQ) qui répond aux exigences d'une forte intégration internationale en termes de normes, de mesure et de qualité, parmi les 50 meilleures au monde. - VNA (à suivre)

