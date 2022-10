DÉCISION

Promulgation de la Stratégie pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030

LE PREMIER MINISTRE

Vu la loi sur l'organisation du gouvernement du 19 juin 2015, la Loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur l'organisation du gouvernement et de la Loi sur l'organisation de l'administration locale du 22 novembre 2019;



Vu la loi sur la science et la technologie du 18 juin 2013;



Sur proposition du ministre des Sciences et des Technologies.

DÉCIDE:

Article 1. Promulgation de la Stratégie pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030 (ci-après dénommée "la Stratégie"), avec le contenu suivant :

I. POINTS DE VUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'INNOVATION



1. Le développement de la science, de la technologie et de l'innovation est la principale politique nationale et joue un rôle de percée stratégique dans la nouvelle période ; est la principale motivation pour promouvoir la croissance, créer des percées en matière de productivité, de qualité et d'efficacité ; est le facteur décisif de l'amélioration de la compétitivité de la nation, des secteurs socio-économiques, des localités et des entreprises ; est le tremplin pour la mise en œuvre de la transformation numérique nationale ; et contribue de manière significative à l'amélioration de la vie des populations, à la promotion du développement durable et à la sauvegarde de la défense et de la sécurité nationales.

2. Développer les sciences sociales et humaines, les sciences naturelles, les sciences techniques et la technologie de manière synchrone, interdisciplinaire et ciblée. Développer le système national d'innovation et les systèmes d'innovation régionaux et sectoriels, dans lesquels les entreprises sont le centre, les instituts de recherche et les universités sont de puissants organismes de recherche, et l'État émet des orientations, coordonne et crée un environnement réglementaire et politique favorable au fonctionnement efficace de l'ensemble du système.

3. Combiner harmonieusement et efficacement le développement des capacités internes avec l'optimisation des opportunités et des ressources externes. Donner la priorité à l'acquisition, à l'absorption, à la maîtrise et à l'application rapide des avancées scientifiques et technologiques avancées dans le monde, notamment, en abordant de manière proactive et active et en exploitant pleinement les opportunités et les réalisations de la quatrième révolution industrielle. Promouvoir la recherche appliquée qui apporte des avantages socio-économiques tout en prêtant attention à la recherche fondamentale axée sur les applications pour inventer, maîtriser et rivaliser dans la technologie dans les domaines clés pour lesquels le Vietnam a une demande, un potentiel et des avantages.

II.OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'INNOVATION

1. Objectifs généraux

D'ici 2030, la science, la technologie et l'innovation seront fermement développées, deviendront véritablement une motivation pour la croissance et apporteront une contribution décisive au développement du Vietnam en un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé; contribuant au développement intégral de la culture, de la société et du peuple, à la sauvegarde de la défense nationale - sécurité, à la protection de l'environnement, au développement durable et à l'amélioration de la position et du prestige internationaux du Vietnam. La capacité et le niveau de la science, de la technologie et de l'innovation atteindront des niveaux avancés dans de nombreux domaines clés, faisant du Vietnam l'un des pays les plus performants parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieur. Le niveau et la capacité de technologie et d'innovation des entreprises dépasseront la moyenne mondiale. Certains domaines de la science et de la technologie atteindront le niveau international.

D'ici 2030, la proportion de la valeur des produits industriels de haute technologie dans les industries de transformation et de fabrication du Vietnam atteindra au moins 45 %. Photo : VNA

2. Objectifs spécifiques :

a) Améliorer la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation à la croissance économique par la recherche scientifique et le développement technologique par les instituts de recherche et les universités, l'innovation technologique et le renforcement de la capacité de gouvernance et d'organisation des entreprises. La contribution de la productivité globale des facteurs (PGF) à la croissance économique sera supérieure à 50 %.

b) La science, la technologie et l'innovation jouent un rôle important dans le développement de l'industrie de pointe, en se concentrant sur l'industrie manufacturière, contribuant à restructurer l'économie vers la modernité, à faire de notre pays un pays industrialisé moderne d'ici 2030. Participer activement, efficacement et tirer parti des avantages commerciaux et des opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle. D'ici 2030, la part de la valeur des produits industriels de haute technologie dans les industries manufacturières devra atteindre au moins 45 %.

c) La science, la technologie et l'innovation contribueront de manière significative à la construction et au développement des valeurs culturelles, sociales et humaines vietnamiennes; fourniront une base scientifique pour l'élaboration de lignes directrices et de politiques sur le développement national; et contribueront à maintenir l'indice de développement humain (IDH) au niveau supérieure à 0,7.

d) L'indice mondial de l'innovation (GII) sera amélioré en permanence, parmi les 40 meilleurs au monde.

đ) D'ici 2025, l'investissement dans la science et la technologie atteindra 1,2 % - 1,5 % du Produit intérieur brut (PIB), dont les dépenses nationales totales pour la recherche scientifique et le développement technologique équivaudront à 0,8 % - 1 % du PIB et les contributions sociales à la recherche scientifique et au développement technologique représenteront 60 % - 65 %. D'ici 2030, l'investissement dans la science et la technologie atteindra 1,5 % - 2 % du PIB, dont les dépenses nationales totales pour la recherche scientifique et le développement technologique équivaudront à 1 % - 1,2 % du PIB et les contributions sociales à la recherche scientifique et du développement technologique représenteront 65% - 70%.

e) D'ici 2025, la main d'œuvre pour la recherche scientifique et du développement technologique (à plein temps) atteindra 10 personnes pour 10.000 personnes et 12 personnes pour 10.000 personnes d'ici 2030. En particulier, l'accent sera mis sur le développement des ressources humaines dans les entreprises.

g) Le système des organisations scientifiques et technologiques sera restructuré conformément à l'orientation consistant à donner la priorité au développement de la nation, des industries et des régions vers l'autonomie, la connectivité et l'approche des normes internationales. D'ici 2025, 25 à 30 organisations scientifiques et technologiques recevront des classements régionaux et internationaux, et d'ici 2030, ce chiffre sera de 40 à 50.

h) D'ici 2030, le nombre d'entreprises répondant aux critères des entreprises scientifiques et technologiques et le nombre de start-ups innovantes doubleront par rapport à 2020; le taux d'entreprises ayant des activités d'innovation représentera 40 % du total.

Le développement de la science, de la technologie et de l'innovation joue un rôle de percée stratégique dans la nouvelle période. Photo : VNA

i) Le nombre de publications internationales augmentera en moyenne annuelle de 10%. Le nombre de demandes d'enregistrement de brevet et de titres de protection par brevet devra augmenter en moyenne de 16 % à 18 % par an; le nombre de demandes de protection d'obtentions végétales augmentera en moyenne annuelle de 12% à 14%, dont 10% à 12% seront déposés à l'étranger; le taux de brevets exploitées commercialement atteindra 8% à 10% du total des brevets bénéficiant de titres de protection. Développer l'infrastructure nationale de la qualité (INQ) qui répond aux exigences d'une forte intégration internationale en termes de normes, de mesure et de qualité, parmi les 50 meilleures au monde.

III. ORIENTATIONS CLÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'INNOVATION

1. Orientations pour les tâches focales dans le développement de la science, de la technologie et de l'innovation

a) La science, la technologie et l'innovation sont au service du développement socio-économique durable et inclusif, de la garantie de la défense et la sécurité nationales.

Promouvoir la restructuration de l'économie d'une manière qui augmente la proportion de la valeur des produits industriels de haute technologie, aide les secteurs à acquérir une productivité élevée et une valeur ajoutée en appliquant une technologie avancée et moderne parallèlement à la promotion de la transformation numérique dans tous les secteurs; promouvoir le développement des industries manufacturières et de certaines industries et secteurs de pointe en s'appuyant sur les fondements technologiques de la quatrième révolution industrielle; réduire progressivement la proportion d'industries à faible productivité du travail et à faible valeur ajoutée et utilisant des technologies obsolètes.

Acquérir, maîtriser, transférer et appliquer largement les technologies avancées du monde afin d'augmenter la productivité du travail, d'améliorer la qualité des produits et des services et la compétitivité des entreprises ; être actif dans la prise des solutions technologiques vietnamiennes pour développer l'économie verte, l'économie circulaire, protéger l'environnement, répondre aux défis des épidémies et du changement climatique ; rechercher et appliquer les sciences et les technologies dans le développement de l'industrie de la défense dans le sens du double usage pour s’orienter vers la modernité, pour répondre aux exigences de la défense nationale dans le nouveau contexte.

Renforcer l'autonomie en matière de technologie et s’orienter vers le développement de nouvelles technologies vietnamiennes dans les domaines clés, les domaines disposant des atouts, les domaines potentiels et les domaines prometteurs. Maîtriser les technologies de base, les technologies sources, les technologies de la quatrième révolution industrielle pour les absorber rapidement et les appliquer dans le développement de nouveaux produits et services, de produits clés et du marque nationale ; réaliser la transformation numérique des entreprises.

b) Rénover et perfectionner la gestion étatique en matière de sciences, de technologies, d'innovation

Perfectionner le système juridique en matière de sciences, de technologies, d'innovation, conformément au mécanisme du marché et aux pratiques internationales ; synchroniser les réglementations juridiques et les politiques liées aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la créativité dans le sens de défaire les noeuds et des obstacles pour créer les meilleures conditions pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la créativité. Renforcer les outils et les politiques révolutionnaires pour encourager et promouvoir l'application des nouvelles technologies dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Perfectionner le système national d'innovation et de créativité, le système sectoriel et régional d'innovation et de créativité, les parcs de haute technologie, le réseau des centres d'innovation et de créativité, le réseau des start-up innovantes et créatives, les organisations intermédiaires, les organisations de soutien à la promotion de l'innovation et de la créativité.

Améliorer la capacité de la gouvernance d'État pour les activités scientifiques, technologiques, d'innovation, en particulier la capacité de planifier et de réaliser les politiques scientifiques, technologiques, d'innovation et de créativité. Renforcer et perfectionner le mécanisme de décentralisation dans la gestion de l'État des sciences, des technologies, de l'innovation et de créativité pour assurer une gestion efficace et efficiente.

La science, la technologie et l'innovation jouent un rôle important dans le développement des industries clés, notamment l'industrie de transformation et de fabrication. Photo : VNA

c) Développer les potentiels scientifiques, technologiques, d'innovation

Aménager le système des organes scientifiques et technologiques publics en fonction des orientations prioritaires dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, en fonction du développement socio-économique du pays, des régions et des secteurs ; relier la recherche à la formation.

Former des ressources humaines dans le pays et attirer des experts étrangers, des experts vietnamiens d'outre-mer dotés de hautes qualifications et d'une capacité créative, conformément aux exigences de l'industrialisation dans le nouveau contexte.

Continuer à investir et à exploiter efficacement les parcs de haute technologie, les zones agricoles de haute technologie, les zones de technologie de l'information concentrées, les laboratoires associés aux domaines de recherche prioritaires ; développer et améliorer la qualité du système national d'informations scientifiques et technologiques vers la transformation numérique.

d) Promouvoir les activités scientifiques, technologiques, d’innovation dans les entreprises et développer le marché scientifique et technologique

Promouvoir le développement du marché scientifique et technologique, augmenter progressivement la proportion de l'offre de technologies et d'équipements nationaux, intensifier les activités intermédiaires du marché scientifique et technologique, vers une synchronisation avec les marchés de biens, de travail et le marché financier.

Se concentrer sur la promotion du transfert et de l'application des technologies avancées, tout en améliorant la capacité de réception et de renouvellement technologiques, la capacité de gouvernance d'entreprise, les qualifications et les compétences des ressources humaines et la mise en œuvre de la transformation numérique et le renouvellement du processus de production et du modèle d’affaires des entreprises, conformément au processus de renouvellement technologique.

Accroître la quantité, la qualité et l'efficacité de l'exploitation de biens intellectuels, prêter attention au développement de biens intellectuels des entreprises et au renforcement de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle. Edifier à temps les normes nationales, les normes de base pour les technologies, de nouveaux produits, des produits exportés, des produits clés pour répondre aux exigences du marché ; assurer le développement de biens intellectuels, les normes et la qualité des produits est un outil efficace pour promouvoir l'innovation, la créativité et l'application des nouvelles technologies.

La science, la technologie et l'innovation contribuent pour une part importante à l'édification et au développement des valeurs culturelles, sociales et humaines vietnamiennes. Photo : VNA





2. Orientation du développement de la recherche scientifique

a) Sciences sociales et humaines

- Rechercher et prévoir les tendances du développement jusqu'en 2030 et les décennies suivantes, y compris la tendances de la mondialisation et de l'intégration internationale ; la tendance de la compétitivité et des conflits dans le contexte international; la formation de nouveaux liens dans le monde et dans la région ; la tendance développement durable ; rechercher et prévoir les impacts des grandes tendances mondiales et régionales sur le modèle de développement, l'institution et la sécurité du Vietnam ; rechercher des politiques et des solutions pour le Vietnam afin de tirer parti des opportunités, de surmonter les défis pour le développement, d'assurer la sécurité et de renforcer la position du Vietnam.

- Continuer à synthétiser la réalité du processus de renouveau, l'édification et le développement du pays au service de la décision des lignes, des stratégies et des politiques de développement et de défense nationale à chaque période ; étudier la théorie du développement dans un nouveau contexte pour fournir des preuves permettant de définir et de clarifier la voie à suivre pour devenir un pays en développement ayant une industrie moderne, à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays développé à revenu élevé en 2045.

- Rechercher les bases scientifiques et pratiques pour renouveler la méthode de direction, améliorer la capacité de direction, la capacité de pouvoir et la combativité du Parti ; renouveler la gestion de l'État, la gouvernance nationale, valoriser fortement le droit d'être maître du peuple, intensifier la réforme administrative et judiciaire, édifier et perfectionner l'État de droit socialiste vietnamien adapté à la nouvelle situation de chaque nouvelle période de développement du pays. Rechercher, renouveler et renforcer le rôle et la responsabilité des organisations dans le système politique ; réformer et renforcer la validité de la loi et de la législation socialiste ; garantir les droits de l'homme, les droits des citoyens, la défense et la sécurité nationales.

- Rechercher et perfectionner l'institution d'une économie de marché complète avec une orientation socialiste dans le nouveau contexte ; bien identifier et maximiser le rôle de tous les secteurs économiques, en particulier l'économie privée pour créer de nouvelles motivations de développement ; prévoir et proposer des solutions pour améliorer la résilience aux défis et risques internes comme externes, assurer la stabilité macroéconomique, le développement rapide, efficace et durable du pays, des régions et des localités.

- Rechercher pour identifier les conditions, les solutions, la feuille de route de l'innovation, transformer le modèle de développement économique basé sur les sciences, les technologies, l'innovation, la créativité, l'économie numérique pour améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité des produits, des biens, des services et aussi de l'économie.

- Étudier les caractéristiques, la structure et les tendances de développement de la société vietnamienne sous l'impact de la quatrième révolution industrielle, de l'intégration internationale et des défis sécuritaires non traditionnels ; rechercher et renouveler le mode de management social dans le contexte de transformation numérique ; déterminer les conditions, les mesures et la feuille de route pour édifier une société vietnamienne développée, un peuple riche, un pays puissant, démocrate et moderne d'ici 2045 et une feuille de route et les étapes précises pour les 10 prochaines années.

- Étudier les caractéristiques de la naissance, du mouvement et du développement de la culture, de la religion et de la nation au Vietnam et l'impact des nouvelles tendances dans le contexte de l'intégration internationale ; édifier une culture d'innovation, de créativité, la culture numérique et l'industrie culturelle au service du développement national ; édifier un bloc de grande union nationale de tout le peuple, une culture avancée et imprégnée d'identité nationale qui absorbe la quintessence culturelle de l'humanité; se concentrer sur les communautés ethniques minoritaires, les régions peuplées des minorités ethniques, les zones montagneuses, les groupes vulnérables de la société, les zones aux conditions naturelles et socio-économiques extrêmement difficiles pour assurer un développement inclusif et harmonieux entre les communautés d'ethnies.

- Rechercher l'éducation, la formation des Vietnamiens dans la nouvelle ère en tant que sujet social, pleinement développé, imprégné d'humanité et de bonnes valeurs culturelles, doté d’expertise, compétences, capacité à créer et à innover, pour répondre aux exigences croissantes de la cause de renforcement de l'industrialisation vers l’orientation modeste dans le contexte de l'intégration internationale.

- Rechercher la politique d'innovation verte, centrée sur les aspects environnementaux combinés à l'écologie et à la société en accord avec le contexte de la mondialisation.

Développer le potentiel de la science, de la technologie et de l'innovation. Photo : VNA

b) Sciences naturelles

- Construire une science fondamentale moderne, suivant les tendances du monde. Promouvoir la recherche fondamentale et la recherche fondamentale axée sur les applications dans des domaines où le Vietnam possède des atouts et des besoins pour atteindre des niveaux avancés régionaux et internationaux tels que les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie, les sciences de la terre et les sciences de la mer.

- Rechercher les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ; rechercher pour identifier la nature, les causes et les impacts des catastrophes naturelles, les interactions entre la nature, l’homme et la société, le processus de changement climatique au Vietnam comme base scientifique pour la proposition et la mise en œuvre de solutions limitantes, répondant aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer.

- Promouvoir la recherche interdisciplinaire entre les sciences naturelles, les sciences sociales, les sciences humaines et la technologie sur la mer et les océans afin d'établir des bases scientifiques pour planifier, déterminer et perfectionner les politiques de développement, gérer et exploiter les ressources de la mer, répondre au changement climatique, au service du développement d'une économie marine durable; fournir des bases juridiques et des preuves historiques pour servir la lutte et la défense de la souveraineté maritime et insulaire nationale; recherche interdisciplinaire entre les sciences naturelles et sociales et sciences humaines sur la conservation de la biodiversité pour le développement durable.

- Mettre l'accent sur la recherche fondamentale axée sur les applications afin d'acquérir et de maîtriser les technologies de base et de source pour appliquer rapidement, de manière créative, efficace et diffuser les technologies avancées dans les activités de production, de service, d'affaires, de vie et de gestion sociale afin d'améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité des entreprises, des secteurs et de l'économie, améliorer le niveau de vie des populations et assurer la défense et la sécurité du pays.

3. Orientations de développement, application de la technologie

a) Technologies de l'information et de la communication

- Promouvoir la recherche et l'application à grande échelle des technologies de l'information et de la communication, en se concentrant sur les technologies du cloud computing, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la réalité virtuelle, ainsi que l’élaboration et la formation de grandes bases de données pour servir de base à la promotion de la transformation numérique, du développement de l’économie numérique, du gouvernement numérique, de la société numérique, créer des produits, des appareils et des utilitaires intelligents appliqués dans la production, les services, les affaires, la gestion sociale et la gestion de la vie. Rechercher et maîtriser le domaine de la sécurité de l'information et de la cybersécurité pour assurer la sécurité, la souveraineté nationale, les intérêts des organisations et des habitants, et prévenir efficacement les attaques contre le cyberespace.

Orientation pour le développement et l'application de la biotechnologie. Photo : VNA

- Transférer la technologie, améliorer la capacité de maîtrise et d'acquis, promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique vers la création et l'autonomie en technologie de conception et de fabrication d'équipements pour les réseaux de télécommunications et mobiles, de borne 5G et nouvelle génération 5G.

- Rechercher et maîtriser maîtriser la technologie quantique, la technologie térahertz.

b) Biotechnologie

- Dans les soins de santé, le diagnostic et le traitement des maladies, en se concentrant sur la recherche et l'application de la technologie génétique et des cellules souches pour traiter les maladies dangereuses ; rechercher et produire à temps des produits biologiques de diagnostic, des vaccins et des médicaments thérapeutiques pour la prévention et la lutte contre des maladies émergentes et réémergentes chez l'homme ; rechercher et développer des sources à base de plantes, fabriquer des médicaments et des aliments diététiques conformément à la réglementation sur la sécurité alimentaire.

- Dans l'agriculture, se concentrer sur la biotechnologie pour créer des variétés de plantes, d'animaux et de produits aquatiques à haute productivité, qualité et valeur ajoutée, adaptées aux conditions écologiques et au changement climatique au Vietnam, sur la biotechnologie pour aider à contrôler et à traiter la pollution de l'environnement dans les cultures, l'élevage et l'aquaculture; la production de vaccins, de produits pharmaceutiques, de médicaments vétérinaires, de produits biologiques de diagnostic, de produits biologiques pour la transformation des aliments pour animaux, de médicaments biologiques pour la prévention des ravageurs et des maladies, de produits biologiques pour la production d'engrais, d'engrais organiques microbiens.

- Dans l'industrie manufacturière, se concentrer sur la recherche et la fabrication de produits biologiques au service de la transformation des aliments afin d'augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles ; maîtriser le processus technologique, fabriquer des équipements synchrones dans l'industrie biologique.

- Dans la protection de l'environnement, privilégier la récupération et le recyclage des sous-produits, le traitement de la pollution environnementale grâce aux biotechnologies, mettre en oeuvre la conservation, le stockage et l’exploitation rationnelle des ressources génétiques rares et précieuses; protéger la biodiversité.

c) Nouvelle technologie matérielle

- Transférer les technologies, rechercher et fabriquer de nouveaux matériaux avancés au service de l'industrie et de la construction tels que les matériaux fonctionnels à propriétés physiques et mécaniques variables, les polymères et composites avancés, les aiguilles métalliques et alliages avancées, les revêtements de protection pour résister aux conditions extrêmes, les céramiques techniques avancées, des matériaux intelligents, de nouveaux matériaux absorbants ou transparents aux ondes électroniques, matériaux d'impression 3D, produits chimiques et matériaux pour le secteur mécanique et de fabrication, les industries auxiliaires, la pétrochimie, les matériaux recyclés dans la construction des ouvrages de transport;

Les matériaux avancés au service de l'agriculture tels que les engrais contrôlés, les pesticides biologiques, les emballages intelligents, les matériaux de serre, les matériaux de capteurs pour les serres, les matériaux d'amélioration du sol, les terres artificielles ; les matériaux biomédicaux tels que les matériaux d'implant, les matériaux de thérapies ciblées, les matériaux biodégradables, les composites intelligents capables de favoriser la régénération du cartilage et des os ; les matériaux biodégradables pour réduire la pollution de l'environnement tels que les matériaux biodégradables pour remplacer les plastiques, les films biodégradables ; les matériaux avancés au service de la défense et la sécurité tels que les matériaux ultra-durables, résistants aux hautes températures et aux hautes pressions, les matériaux pour les systèmes de contrôle ; alliages avec des caractéristiques spéciales; matériaux électroniques et photoniques dans les modules et équipements de télécommunications, d'électrotechnique et de systèmes d'économie d'énergie, en particulier les matériaux à fibres optiques.

Tâches et solutions pour le développement scientifique et technologique et de l'innovation. Photo : VNA



- Rechercher et maîtriser des technologies de matériaux de stockage et de conversion d'énergie tels que les batteries, les piles à combustible haute performance, les matériaux de stockage d'hydrogène, les matériaux photo-électriques, thermo-électriques, optiques-thermiques, les matériaux éoliens, les biocarburants.

d) Technologie de fabrication - automatisation

- Acquérir, maîtriser et développer des technologies de fabrication et d'automatisation intelligente, y compris des technologies de conception et de fabrication d'équipements, de lignes synchrones dans les secteurs gazo-pétroliers, de l'hydroélectricité, de l'énergie thermique, de la construction navale, de l'exploitation et du traitement des minéraux, la technologie de fabrication de systèmes d'équipement économes en énergie; la technologie de fabrication de systèmes complexes, à grande échelle et hautement fiables; la technologie avancée d'impression 3D, de rétro-ingénierie et de prototypage rapide utilisée dans la fabrication de toutes sortes d'équipements industriels, d'équipements électriques, de produits métalliques et de composites de haute qualité ; la technologie d'automatisation de la mesure et du traitement de l'information, contrôle automatique des processus de production; la technologie de fabrication de puces de microcontrôleur, d'importants composants semi-conducteurs à haute puissance utilisés dans les dispositifs d'automatisation ; la technologie de production d'équipements auxiliaires de base dans l'automatisation, la technologie robotique, la chaîne de production automatique.

- Rechercher et fabriquer un certain nombre de nouvelles combinaisons d'équipements de haute précision, d'intégration et d'automatisation dans le domaine de la défense et de la sécurité.

d) Technologies marines

Rechercher, appliquer, maîtriser des technologies de pointe dans la gestion et l'exploitation des mers, des îles et des océans au service de la planification et du développement de l’économie maritime; des technologies de pointe dans la prospection et l'exploration des ressources et des minéraux; exploiter efficacement et raisonnablement les ressources marines dans les zones maritimes et littorales du Vietnam sur la base de la croissance verte, la conservation de la biodiversité marine, les écosystèmes marins, assurant l'harmonie entre la conservation et le développement, le maintien de la ressource naturelle maritimes, des technologie de pointe en matière d'alerte et de prévision des catastrophes naturelles et des incidents environnementaux marins, répondant au changement climatique dans les zones maritimes et littorales du Vietnam.

e) Technologies pour prévenir les catastrophes naturelles et répondre au changement climatique

Rechercher, appliquer, maîtriser des technologies dans la prévision des impacts du changement climatique sur les systèmes naturels et sociaux ; des technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; des technologies d'identification, de prévision et d'alerte des types de catastrophes naturelles, en particulier celles qui sont dangereuses dans les zones à haut risque.

Rechercher, appliquer, maîtriser la technologie d'exploitation de la mer et des îles. Photo : VNA



g) Technologies énergétiques

- Rechercher, appliquer, maîtriser des nouvelles technologies de nouvelles énergies, des énergies renouvelables, de l'énergie intelligente ; des technologies avancées de stockage d'énergie ; des piles à combustible. Développer et appliquer des technologies de pointe pour l'extraction souterraine de charbon, des technologies d'exploitation gazo-pétrolière dans les zones en eaux profondes et les zones offshore et des technologies d'énergie thermique à partir de gaz naturel liquéfié (GNL).

- Rechercher et appliquer de l'énergie atomique, de la technologie nucléaire et des radiations dans les secteurs et domaines socio-économiques ; des solutions pour assurer la sûreté radiologique et la sûreté nucléaire, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement.

h) Technologies environnementales

Promouvoir l'application et la maîtrise des technologies de production propre; des technologies respectueuses de l'environnement; des technologies de traitement des eaux usées, des déchets solides, des déchets dangereux, des gaz d'échappement; des technologies de recyclage des déchets avec des prix raisonnable et conformes aux conditions au Vietnam. Développer, appliquer et transférer des technologies de pointe et des équipements modernes pour le recyclage des déchets, l’utilisation durable des ressources et l’amélioration de l'environnement ; des technologies de capture et de stockage du carbone dans les centrales thermiques et autres installations de production d'émissions de carbone.

i) Technologies spatiales

- Investissement ciblé dans un certain nombre de domaines de la technologie spatiale, favorisant l'exploration, l'exploitation et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, notamment : les sciences de la Terre, l'observation et la surveillance de la Terre ; les sciences spatiales; les systèmes d'exploration; des activités spatiales et domaines connexes.

- Renforcer les capacités de gestion des ressources naturelles et de l'environnement, superviser et soutenir la réduction des dommages causés par les catastrophes naturelles, assurer la défense et la sécurité et fournir des services diversifiés aux populations.

- Rechercher, acquérir et maîtriser les techniques et technologies de conception et de fabrication d'un certain nombre d'équipements importants utilisés dans les petits satellites, les stations terriennes et les terminaux.

k) Technologies avancées et intelligentes de construction, de transport et d'infrastructure

Maîtriser les hautes techniques de traitement de fondation, d’érosion. Rechercher, acquérir et maîtriser des techniques et technologies de pointe dans la conception et la construction d’infrastructures, de transport, d'irrigation et de villes intelligentes.

Recherche et application de la technologie dans la prévention des catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique. Photo : VNA

4. Orientation des activités d'innovation

a) Activités d'innovation dans le secteur agricole

Encourager les grandes entreprises à investir dans les technologies de la sélection des variantes, les technologie de soins, de surveillance selon les normes de sécurité, la traçabilité, les technologies de conservation, les technologies de transformation ; se concentrer sur l'investissement dans les zones agricoles de haute technologie, les projets à grande échelle, le déploiement de modèles agricoles avancés et efficaces selon les normes mondiales ; développer de nouvelles techniques commerciales dans les petites et moyennes entreprises de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Se concentrer sur la maîtrise d'importantes combinaisons technologiques dans l'élevage et la sélection de races et de semences par l'auto-recherche, le développement ainsi que sur l'exploitation de banques de races et de semences, l'achat de variétés étrangères pour décrypter et maîtriser les technologies. Mettre l’accent sur l'application de la biotechnologie, des technologies de l'information et de la communication, de la technologie d'automatisation pour construire une agriculture intelligente, sûre, circulaire, efficace et durable, valorisant les avantages du secteur de l’agriculture tropicale.

Former des systèmes innovants d'innovation agricole associés à des modèles économiques agricoles, des chaînes de production, des chaînes de valeur industrielles, des produits à haute valeur économique,... contribuant activement à la connexion entre le développement agricole, l'édification de la Nouvelle ruralité et l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle des agriculteurs.

b) Activités de rénovation innovantes dans les industries, la construction et les transports

La mise en œuvre du processus de restructuration axé sur la science, la technologie et l'innovation, est une des solutions de percée en particulier dans le contexte de la 4e révolution industrielle. Continuer à exhorter les grandes entreprises à investir vigoureusement dans l'innovation et à maîtriser les technologies, en particulier les technologies de production et de fabrication intelligente ; à renouveler les modèles de gestion, d'affaires et des produits, tout en créant les réseaux et promouvant l'innovation avec les petites et moyennes entreprises.

Gestion étatique unifiée de la science et de la technologie : La science et la technologie accompagnent toujours le développement du pays. Photo : VNA

Promouvoir les activités d’innovation des chaînes, équipements, machines et technologies ; déployer des activités de formation sur la capacité d'administration; exploiter les technologies ; appliquer de nouveaux modèles d'affaires, et des modèles d'innovation réussis dans les petites et moyennes entreprises.

Former des systèmes d'innovation associés à des clusters industriels, des chaînes de valeur nationales et mondiales dans les industries à fort valeur d'exportation telles que le textile et l’habillement, le cuir et la chaussure, l'électronique, les équipements et machines, la transformation du bois, la transformation des produits agricoles, l'exploitation minière, les produits pharmaceutiques, ... pour renforcer la productivité, la qualité et la compétitivité accrues des produits, services et marques vietnamiens.

Se concentrer sur la promotion de l'innovation dans les industries fondamentales et clés comme l'industrie de l'énergie, l'ingénierie mécanique, la métallurgie, la chimie, les engrais, les matériaux, les technologies de l'information et de la communication, l'électronique et les télécommunications, la fabrication de robots, l'automobile, la production des équipements automatiques, télécommandes et logiciels ...

c) Activités d'innovation et de créativité dans les secteurs de services

Déployer et appliquer largement et fortement les plates-formes technologiques de la quatrième révolution industrielle, les nouveaux modèles commerciaux dans les activités de services, d’affaires et de services publics. Élaborer les normes, les cadres juridiques, les mécanismes et les politiques favorisant le développement des entreprises commerciales qui se basent sur les plateformes numériques et des entreprises qui mettent en œuvre des applications technologiques et des services numériques.

Soutenir la formation de gestion et la gouvernance technologique ; mettre à jour les nouvelles technologies ; donner des consultations sur le choix des technologies appropriées ; soutenir la formation et l’opération et les appliquer dans la production et les affaires. Soutenir les entreprises dans la connexion, l’utilisation commune des infrastructures et la partage de données pour optimiser les modèles commerciaux basés sur les technologies.

d) Activités d'innovation dans les zones

Promouvoir les activités d'innovation et de créativité dans les zones clés en association avec leurs atouts : le delta du fleuve Rouge et la région Sud-Est en association avec les zones industrielles et les zones de haute technologie ; la moyenne région et la région montagneuse du Nord, avec des produits agricoles propres et avec le tourisme ; la partie Nord du Centre et la région littorale du Centre, avec l'agriculture et l'économie maritime ; les Hauts Plateaux du Centre, avec les produits agro-forestiers, la transformation des produits agro-forestiers et le tourisme ; le delta du Mékong, avec la production agricole, la transformation des produits agricoles, le centre de semences et de transfert technologique. Renforcer les recherches sur la culture, la religion, l’homme et des solutions pour la résilience au changement climatique en association avec les caractéristiques des zones et des localités.

Développer un système de centres nationaux d'innovation : Panorama du Centre national de l'innovation à Hoa Lac. Photo : VNA

Former un système d'innovation et de créativité lié à des chaînes de valeur, des clusters industriels et des écosystèmes de start-up innovantes dans des zones et des localités qui disposent suffisamment les conditions nécessaires sur le plan de ressources humaines créatives, des installations d'éducation et de formation, des Instituts de recherche, des installations matérielles et techniques en association avec les atouts économiques de la zone et de la localité.

IV. TÂCHES, SOLUTIONS PRINCIPALES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SCIENCES, DES TECHNOLOGIES, DE L'INNOVATION ET DE LA CRÉATIVITÉ

1. Renouveler le mécanisme des activités scientifiques, technologiques, d'innovation et de créativité ; améliorer la capacité de gestion de l'État en matière de sciences, de technologies, d’innovation

a)Modifier et perfectionner le système juridique sur les sciences et les technologies et les lois connexes pour répondre aux nouvelles exigences qui se posent dans le développement scientifique, technologique et de l'innovation; promouvoir l'innovation et la créativité en association avec les sciences et technologies ; créer un cadre juridique pour la mise en œuvre de mécanismes pilotes, expérimentaux et spécifiques pour de nouveaux types/modèles économiques basés sur les sciences, les technologies, l'innovation et la créativité. Étudier et renouveler les mécanismes, des politiques et des lois sur l'investissement, l'investissement public, les achats publics, le budget de l'État, les biens publics, l’impôt pour encourager et développer les activités scientifiques, technologiques, d'innovation et de créativité. Perfectionner le cadre juridique sur la propriété intellectuelle, la protection et l’exploitation efficaces et rationnelles des biens intellectuels créés par le Vietnam.

b)Rénover de manière globale la gestion, la mise en œuvre des tâches scientifiques et technologiques à tous les niveaux dans le sens de la transparence, de l'objectivité, de la simplification des procédures administratives ; Effectuer la transformation numérique des processus de gestion, des bases de données de ressources scientifiques, technologiques, d’innovation; renouveler le régime de gestion financière, de paiement, accepter le principe de risque et de retard dans les activités scientifiques et technologiques ; faciliter la participation des entreprises à l'exécution des tâches scientifiques et technologiques; réviser les règlements sur la gestion des tâches scientifiques et technologiques dans le sens de l'élimination des difficultés et des obstacles dans le transfert des actifs formés dans l'exécution des tâches scientifiques et technologiques utilisant le fonds de l'État.

c)Restructurer les programmes et les tâches scientifiques et technologiques en fonction de la chaîne de valeur des produits pour créer de la valeur ajoutée. Se concentrer sur le développement de produits nationaux basés sur les nouvelles et hautes technologies pour former de nouvelles industries et de nouveaux produits à haute valeur ajoutée, en particulier dans les domaines majeurs du Vietnam comme l'agriculture, l’industrie manufacturière et de fabrication, les services, les technologies de l'information, etc. Élaborer des grands projets et de programmes scientifiques et technologiques nationaux dans certains domaines clés, potentiels et disposant des atouts pour résoudre des problèmes particulièrement importants à long terme pour le développement du pays.

d)Unifier la gestion étatique en matière des sciences, des technologies, l'innovation, promouvoir fortement l'innovation en association avec les sciences et technologies, améliorer l'efficacité de la coordination synchrone dans l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes et des politiques visant à promouvoir le développement scientifique, technologique, de l'innovation; simplifier l'appareil en mettant l'accent sur la décision de mécanismes, de politiques et d'orientations stratégiques, de planification et de plans de formation pour améliorer la qualification professionnelles des gestionnaires du secteur des sciences, des technologies, de l'innovation à tous les niveaux.

đ) Développer un système de prévisions scientifiques et technologiques, élaborer des orientations de développement technologique, une carte technologique et une feuille de route d'innovation technologique de certains domaines prioritaires, avec l’accent mis sur les technologies au service de la santé, l'intelligence artificielle, les nouveaux matériaux, le stockage de l'énergie et les domaines liés à l'investissement de grandes entreprises.

e)Mesurer et évaluer l'efficacité des activités scientifiques, technologiques, d'innovation des Instituts de recherche, des universités et des entreprises, selon les normes internationales. Les secteurs et les localités introduisent des indices de développement des sciences, des technologies, de l'innovation, dont le taux des entreprises engagées dans les activités d'innovation, dans leur stratégie, plan et planification globale de développement.

2.Construire un système national d'innovation

a)Développer un écosystème national d'innovation étroitement lié à la région et au monde. Développer des écosystèmes d'innovation et de créativité dans les industries, l'agriculture et les services en relation avec les chaînes de valeur nationales et mondiales, les complexes intersectoriels où les grandes entreprises jouent un rôle central dans la conduite des activités d'innovation, les agences de gestion de l'État jouent un rôle créatif de l'environnement institutionnel et des politiques favorables, et promeuvent la connectivité entre les entreprises, les Instituts de recherche, les universités, les organisations soutenant les activités de recherche, d'application et d'innovation.

b)Développer un système de centres nationaux d'innovation, de centres d'innovation et de créativité régionaux et des secteurs et de centres d’assistance aux start-up dans le but de développer, d'intégrer des clusters de connexion d'innovation avec des zones de haute technologie, des zones résidentielles, des centres financiers, des fonds de capital-risque, des universités, des instituts de recherche.

c)Déployer fortement des plateformes d'innovation ouverte et des réseaux d'innovation ouverts pour attirer toutes les ressources d'investissement nationales et étrangères pour créer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles entreprises.

d)Renforcer la connexion des réseaux d'innovation, des réseaux de start-up d'innovation, des centres d'innovation, des centres de recherche scientifique et de développement technologique au pays et à l'étranger.

đ) Perfectionner le système d'organisation, les fonctions, les tâches ; renforcer les investissements en matière des ressources humaines, des finances, des infrastructures, pour les organes publics pour qu'elles puissent remplir leur fonction et leur tâche d'appliquer et de transférer les avancés scientifiques et technologiques et d'effectuer l’innovation et la créativité au sein des Services des sciences et technologies, et pour qu’elles deviennent les établissements de soutien et de promotion de activités de transfert des sciences et technologies, l'innovation dans les localités.

3. Attirer, utiliser efficacement toutes les ressources d'investissement dans les sciences, les technologies, l’innovation

a) Assurer la dépense de 2% et plus du total des dépenses budgétaires annuelles pour les sciences, les technologies, l’innovation et la créativité et augmenter progressivement ce taux en fonction de la demande du développement des sciences et technologies. Veiller à ce que les dépenses soient effectuées justement pour les activités scientifiques, technologiques, d'innovation.

b) Examiner et supprimer des barrières, limites pour augmenter le nombre et l’ampleur des fonds de développement des sciences et des technologies des entreprises ; créer au maximum de meilleures conditions pour encourager les entreprises à créer les fonds, à utiliser efficacement ces fonds pour les activités scientifiques, technologiques, d’innovation; assurer un taux de tirer des fonds pour le développement des sciences et des technologies des entreprises publiques, conformément à la loi.

c) Perfectionner le mécanisme de partenariat public-privé, le cadre juridique pour l’investissement providentiel, les fonds de capital-risque et les fonds d’investissement communautaire, les plates-formes numériques mobilisant des ressources d'investissement, ce visant à mobiliser davantage des ressources d’investissement au service du développement des sciences, des technologies, de l’innovation.

4. Faire des instituts, des universités et des organisations scientifiques et technologiques des établissements de recherche puissants

a) Amender, perfectionner les réglementations légales relatives au mécanisme d'autonomie financière des organisations scientifiques et technologiques publiques ; étudier l’attribution des fonds aux organisations scientifiques et technologiques publiques sur la base de l'évaluation périodique et de l’efficacité de leurs activités, en association avec la mise en oeuvre de la modalité : l’État fait la commande et appelle d'offres pour la réalisation des tâches scientifiques et technologiques et en association avec le mécanisme d'attribution des fonds à chaque produit selon sa qualité ; donner l'autonomie et la auto-responsabilité aux organisations scientifiques et technologiques publiques dans l’édification de la structure organisationnelle, le recrutement, l’utilisation des ressources humaines et des ressources financières, la mise en œuvre des tâches scientifiques et technologiques confiés

b) Réarranger le système d’organisation des instituts de recherche publics ; faire certains instituts de recherche relevant des secteurs et zones économiques des centres de recherche, d’application et d’innovation au service des priorités en matière de développement économique et scientifique ; accélérer la fusion, la transformation ou l’actionnarisation des instituts de recherche qui ne sont plus convenables aux priorités d'investissement ; édifier et mettre en œuvre des projets visant à placer des instituts de recherche fondamentale sous la direction des universités et académies pour promouvoir les liens entre la recherche et la formation ; améliorer les capacités des organisations de recherche des politiques des secteurs et localités

Promouvoir la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et les États-Unis dans le domaine de la science et de la technologie. Photo : VNA

c) Mettre en œuvre les mesures et solutions pour que les universités deviennent vraiment des centres de recherche scientifique, de développement des technologies, un fourniture d’intellectuels pour les activités d'innovation et de créativité. Développer des groupes de recherche puissants et des groupes de recherche au niveau international ; les étudiants suivant des cours de master et de doctorat sont des forces importantes dans la recherche scientifique et le développement de technologies ; relier la formation post-universitaire aux projets de recherche scientifique ; encourager et soutenir la création des centres de recherche et de transfert des biens intellectuels. Étudier un mécanisme permettant aux cadres et aux enseignants de participer à la création d’entreprises de startups innovantes depuis les résultats de recherche scientifique et de développement des technologies. Faire des Universités nationales de Hanoï, de Ho Chi Minh-Ville et quelques universités technologiques un noyau et une locomotive dans le système éducatif du Vietnam, figurant parmi les premiers établissements d’Asie en matière de formation de ressources humaines qualifiées, de recherche scientifique et d’innovation.

Faire des universités des zones des centres de formation des ressources humaines, de recherche et de transfert des connaissances au service de l’innovation et de la créativité dans les zones comme dans les localités.

d) Développer certaines organisations scientifiques et technologiques au niveau régional et international ; évaluer, classer et sélectionner des organisations scientifiques et technologiques potentielles pour leur accorder des investissements, mécanismes et politiques prioritaires en faisant des commandes et confiant des tâches scientifiques et technologiques. Édifier l’Académie des sciences et technologies du Vietnam et l’Académie des sciences sociales du Vietnam en tant que la base et les piliers des sciences et des technologies vietnamiennes. Encourager l’investissement sous forme de partenariat public-privé avec les grandes entreprises, les partenaires étrangers pour développer les centres technologiques puissants au sein des universités, des instituts de recherche ; attirer la participation des groupes multinationaux dans la création des établissements de recherche scientifique et de développement technologique ; implanter au Vietnam les centres d’innovation internationaux.

5. Développer des ressources humaines qualifiées dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation et de la créativité.

a) Préparer des ressources humaines au service des domaines des sciences, des technologies, de l'innovation dans l’avenir ; multiplier des formations en science et technologie , améliorer les capacités informatiques, en langue étrangère, en design créatif lié à des projets dans les lycéens, notamment par l’intermédiaire des approches pédagogiques STEM (Sciences- Technologies- Engineering/Ingénierie- Mathématiques) et STEAM (Sciences- Technologies- Engineering/Ingénierie-Arts- Mathématiques). Renforcer l’orientation professionnelle et le conseil aux lycéens et étudiants désirant suivre des études en science, technologie ou ingénierie

b) Développer des ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines des sciences et technologies. Édifier un contingent des scientifiques de premier rang du secteur, améliorer progressivement les normes nationales pour les scientifiques pour que ces normes soient proches de celles des pays développés. Continuer des programmes de sélection et d’envoi du personnel scientifique et technologique dans les domaines prioritaires pour suivre ses études dans les pays avancés en sciences et technologies. Étudier les mécanisme d’encouragement et de soutien de la coopération entre des universités nationales et étrangers dans la formation des ressources humaines dans les domaines des sciences et technologies au Vietnam ; accorder une politique préférentielle de l'impôt sur les revenus des particuliers en faveur du personnel scientifique et technologique participant à des tâches au niveau national.

c) Améliorer la quantité et la qualité des ressources humaines qualifiées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la créativité pour répondre aux demandes des entreprises. Renouveler des formations en science et technologie dans les écoles secondaires, universités, répondant aux demandes du marché de travail. Établir une chaîne de connexion entre les établissements de formation et entreprises pour convenir des demandes en ressources humaines dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la créativité des entreprises. Établir un mécanisme pour encourager les entreprises spécialisées dans la technique et les technologies à accueillir les stagiaires. Diversifier des formes et documents de formation des ressources humaines pour les entreprises via les technologies numériques, des réseaux sociaux et médias. Publier un guide sur la gouvernance technologique et donner des formations aux entreprises.

d) Encourager et soutenir les entreprises à développer les ressources humaines pour le management technologique et la gestion d'entreprises. Promouvoir la participation de plusieurs parties et la diversification des programmes de formation pour le personnel dans les secteurs du management technologiques et de la gestion d'entreprises à différents niveaux. Introduire la formation cognitive en gestion et économie, innovation, entrepreneuriat, propriété intellectuelle, normes, mesure, qualité et productivité aux programmes de formation collégiaux professionnelles et universitaires. Promouvoir les dépenses de développement des ressources humaines à partir du fonds scientifique et technologique de l'entreprise, du crédit préférentiel pour la formation des ressources humaines.

đ) Promouvoir l'attraction et la mobilité de personnel dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation sur la base de la révision et de la modification des réglementations pour encourager la mobilité de personnel entre les secteurs public et privé ; avoir des mécanismes et des politiques pour soutenir le financement et faciliter les procédures d'entrée/sortie, les visas, les permis de travail, etc afin d'attirer la main d'oeuvre qualifiée de l'étranger et les Vietnamiens résidant à l'étranger dans la participation des activités scientifiques et technologiques et de rénovation et de création au pays; développer des réseaux pour connecter les talents vietnamiens, attirer la participation et les contributions de la communauté scientifique vietnamienne à l'étranger ; disposer des politiques pour amener les Vietnamiens à travailler dans des sociétés multinationales et des start-ups à l'étranger, puis accueillir leur retour dans le pays ; favoriser les activités régulières des sciences, des technologies et de l’innovation des entreprises en faveurs des enseignants et des chercheurs.

6. Développer et exploiter efficacement les infrastructures en matière de sciences, de technologies et d'innovation

a) Continuer à développer fortement les parcs de haute technologie, les zones agricoles de haute technologie et les zones des technologies de l'information concentrée. Revoir et évaluer pour perfectionner les dispositions légales dans le sens de la cohérence entre la Loi sur la haute technologie et les lois spécialisées sur les réglementations liées aux mécanismes spécifiques d'investissement dans les infrastructures et de développement des ressources humaines dans les parcs de haute technologie, les zones agricoles d'application de haute technologie, et des zones de technologies de l'information concentrées. Renforcer les liens et de la coordination entre les parcs de haute technologie, les parcs agricoles de haute technologie avec des parcs informatiques concentrés et avec les pépinières, les espaces de travail partagé, les organismes de promotion des entreprises et les centres de recherche, laboratoires spécialisés, ainsi qu'associés au développement des infrastructures et aux écosystèmes.

b) Développer un système de forts laboratoires. Procéder à l'évaluation et à la reconnaissance des laboratoires des instituts, des universités et des entreprises pour servir de base à la priorisation du soutien aux ressources associées à de solides groupes de recherche, à d’excellents scientifiques. Augmenter l'investissement provenant des fonds du budget de l'État pour l'entretien des équipements, des machines et la garantie du personnel technique pour faire fonctionner les laboratoires financés par l'État. Promulguer des mécanismes et des politiques permettant aux laboratoires financés par l'État de déployer des services pour compenser les coûts et réinvestir, en vue de moderniser ces laboratoires ; permettre aux instituts, universités et entreprises d'utiliser et de payer les laboratoires investis par l'État.

c) Développer un système de revues scientifiques et technologiques nationales pour atteindre le niveau international. Réaliser des investissements adéquats dans le système national des revues sur la base d'un équilibre entre les domaines de la science et de la technologie, encourager l'application de la technologie numérique et coopérer avec les éditeurs et les revues de réputation mondiale. Améliorer les qualifications de la rédaction, accroître la diversité internationale du conseil de rédaction ; attirer et encourager les scientifiques nationaux et étrangers à publier des articles de qualité dans des revues nationales. Certaines réglementations exigent que les sujets financés par le budget de l'État soient publiés dans des revues nationales.

d) Construire fortement l'infrastructure nationale de qualité de manière synchrone, moderne et associée à la 4e révolution industrielle, répondant aux exigences de l'intégration internationale et améliorant la productivité basée sur la 4e révolution industrielle sur l’appui des sciences, des technologies et de l'innovation. Établir l'indice national de l'infrastructure de la qualité (INQ) dans le système d'indicateurs statistiques du secteur des sciences et des technologies.

đ) Continuer d'investir dans l'amélioration de la capacité du système national d'information sur la science, la technologie et l'innovation. Perfectionner le système national de base de données sur les sciences et les technologies et l'innovation sur la base de la construction et de l'exploitation de plateformes numériques pour connecter et renforcer les liens efficaces entre les centres d'information scientifique et technologique des ministères, des secteurs, des localités, des universités et des instituts de recherche ; Continuer les investissements dans l'achat d'un certain nombre de bases de données scientifiques et technologiques internationales de base ayant une valeur dans le monde et une importance pour la recherche nationale. Encourager l'investissement et le développement des centres de grandes données sur les sciences, les technologies et l'innovation, les entrepôts de données scientifiques partagés ; connecter les communautés de la science ouverte au Vietnam pour partager, critiquer et créer des groupes de données ouvertes et des applications ouvertes du Vietnam. Compléter et renforcer la gestion statistique de la science et de la technologie.

7. Promouvoir les activités scientifiques, technologiques et d'innovation dans les entreprises

a) L'État soutient les entreprises pour améliorer leur accès à l'information technologique nationale et internationale. Il développe et fournit des outils et des services pour analyser les informations sur les brevets et prévoit les tendances du développement technologique afin d'orienter les activités scientifiques, technologiques et d'innovation. L’État établit également les pôles de services en science, technologie et innovation, conseil et courtage en technologie mis en place par l'État ou via l'accompagnement pour renforcer les liens entre les pôles de conseil du secteur privé et les entreprises.

b) Revoir et amender de manière synchrone les dispositions de la loi sur l'impôt, les finances, le crédit, ainsi que sur les sciences et les technologies pour déployer efficacement les mécanismes préférentiels visant encourager les entreprises à investir dans la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Raccourcir la durée d'amortissement des machines et équipements de recherche scientifique et de développement technologique. Formuler et mettre en œuvre des incitations fiscales annuelles pour les entreprises en fonction des revenus réels générés par les activités de la liste des activités scientifiques, technologiques et d'innovation. Disposer un mécanisme de retenue à la source de l'impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises pour le financement des activités scientifiques, technologiques et innovantes des instituts de recherche et des universités.

c) Promouvoir la formation et le développement de départements de recherche scientifique et de développement technologique dans les entreprises. Soutenir le développement d'un certain nombre d'entreprises nationales atteignant le niveau technologique de pointe de la région. Revoir, ajuster et compléter le cadre juridique permettant l'utilisation des résultats scientifiques et technologiques et de la propriété intellectuelle pour apporter des capitaux à la création d'entreprises.

d) Promouvoir le transfert de connaissances, la formation des ressources humaines dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation dans les entreprises d'investissement direct étranger (IDE). Examiner et finaliser les politiques préférentielles pour les entreprises d'IDE employant des travailleurs vietnamiens qualifiés et mettre en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique au Vietnam pour favoriser le développement technologique. Avoir des politiques pour encourager les entreprises nationales à créer des coentreprises avec des entreprises d'IDE. Établir des instituts de recherche à côté des entreprises d'IDE pour acquérir les expériences en matière de développement technologique.

đ. Se concentrer sur la mise en œuvre de solutions visant à développer le marché de la science et de la technologie, à promouvoir les débouchés des produits des entreprises. Poursuivre l'amélioration de l'environnement concurrentiel dans le commerce, relever les normes des biens et services fournis dans le pays, soutenir le déploiement à grande échelle des outils et des méthodes de gestion des actifs intellectuels, promulguer en temps opportun de nouvelles normes pour de nouvelles technologies, renouveler les activités d'appui en matière d'obstacles techniques au commerce (OTC) afin de promouvoir les activités scientifiques, technologiques et innovantes dans les activités de production et d'affaires. Étudier et proposer des modifications aux politiques de passation des marchés publics pour encourager l'utilisation des produits et services qui sont fruits de la recherche scientifique et du développement technologique du pays. Continuer à soutenir, à développer et à promouvoir la transformation numérique dans le système des organisations intermédiaires fournissant des services de recherche, d'évaluation, de courtage, de test et de transfert de technologie. Mettre en relation des plateformes technologiques avec les centres d'application et de transfert des avancées scientifiques et technologiques dans les localités pour créer un réseau unifié et complet, ce permettant de soutenir au maximum les activités d'innovation technologique des entreprises. Examiner, évaluer et perfectionner les politiques d'importation des technologies (incitations fiscales, crédits, soutien...) pour accélérer le transfert de technologies avancées de l'étranger.

e) Continuer à examiner, à ajuster et à mettre en œuvre des mécanismes et des politiques visant à développer fortement les entreprises scientifiques et technologiques, les entreprises de hautes technologies et les start-ups innovantes. Encourager les entreprises à investir dans la recherche et l'application de solutions de hautes technologies, de nouvelles technologies et de transformation numérique développées par des entreprises nationales au lieu de les importer de l'étranger.

g) Soutenir davantage les activités des associations professionnelles afin d'intensifier la connexion des activités scientifiques, technologiques et d'innovation entre les entreprises. Édifier un réseau de consultants fournissant directement aux entreprises des conseils sur la gestion de la technologie et de la gouvernance d'entreprise par le biais d'associations.

8. Promouvoir de manière proactive la coopération et l'intégration internationales dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation

a) Renforcer la coopération internationale dans la recherche scientifique, le développement et l'application des technologies, le commerce, le transfert de produits scientifiques et technologiques, le déploiement de modèles et de solutions innovantes, la protection et le développement des actifs intellectuels, la garantie des normes et de la qualité des produits. Promouvoir l'amélioration des capacités et le transfert de technologies dans les accords et traités internationaux dont le Vietnam est membre.

b) Développer activement la coopération internationale pour soutenir un certain nombre de domaines scientifiques et technologiques afin de les amener au niveau international. Favoriser la coopération internationale pour l'apprentissage et le transfert de modèles de gestion avancés sur la science, la technologie et l'innovation afin d'améliorer la capacité des appareils de gestion à tous les niveaux.

c) Apporter de manière proactive des contributions efficaces à la formulation de cadres et de lois internationaux sur la science, la technologie et l'innovation. Participer activement à des alliances internationales de recherche sur des questions émergentes telles que les vaccins COVID-19, le changement climatique, etc. L'État facilitera la participation des entreprises à des alliances internationales de recherche (introduction et garantie pour les entreprises vietnamiennes de s'engager dans la recherche et d'acquérir des technologies transférées, etc.).

9. Accroître les activités de reconnaissance et de communication pour sensibiliser à la science, à la technologie et à l'innovation

a) Poursuivre le maintien et le développement des prix nationaux de recherche pour les chercheurs ayant des réalisations exceptionnelles. Créer plus de récompenses pour les activités et les entreprises innovantes.

b) Encourager et aider les jeunes à améliorer leurs connaissances scientifiques et technologiques et leur offrir des orientations de carrière dans le domaine des sciences et technologies. Investir dans un certain nombre de chaînes de télévision, de publications et de canaux de médias sociaux sur la science, la technologie et l'innovation, en particulier ceux destinés aux enfants et aux adolescents. Développer, améliorer la qualité et renforcer la communication, encourager l'investissement social pour les concours, les terrains de jeux pour les enfants et les adolescents en science, technologie et innovation.

c) Poursuivre la promotion des campagnes de communication sur la science, la technologie et l'innovation. Diversifier les modes de communication sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux ; exiger que les résultats des tâches scientifiques et technologiques financées par le budget de l'État soient largement diffusés dans les médias. Promouvoir les activités de communication sur les entreprises dont les revenus sont générés par la production et les affaires issues des activités scientifiques et technologiques afin d'améliorer la valeur de leur marque, de gagner la confiance des consommateurs, d'améliorer la compétitivité des entreprises scientifiques et technologiques et des entreprises de hautes technologies. Renforcer la communication et le soutien de l'État aux initiatives d'amélioration technique de la population. Créer des formes d'exposition et de musées sur la science, la technologie et l'innovation qui peuvent servir un large éventail de visiteurs à travers le pays.

Article 2. Organisation de la mise en œuvre

1. Ministère de la Science et de la Technologie

a) Assumer la responsabilité principale et élaborer des plans d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie du secteur de la science et de la technologie; exhorter les ministères, les secteurs concernés ainsi que les Comités populaires des provinces et des villes du niveau central à mettre en œuvre cette Stratégie et à rendre compte chaque année des résultats de la mise en œuvre au Premier ministre; organiser un examen préliminaire de la mise en œuvre de la Stratégie à l'échelle nationale d'ici la fin de 2025 et un examen final d'ici la fin de 2030.

b) Organiser l'élaboration et la mise en œuvre de plans quinquennaux et annuels pour la science, la technologie et l'innovation conformément à la Stratégie et au plan de développement socio-économique; de programmes et de projets scientifiques et technologiques nationaux, de programmes de recherche fondamentale axés sur les applications, de programmes de recherche axés sur l'innovation adaptée aux entreprises et au marché de la science et de la technologie.

c) Proposer une structure d'allocation budgétaire de l'État pour la science, la technologie et l'innovation comme base pour l'élaboration de plans budgétaires annuels.

d) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec les ministères et les secteurs concernés pour examiner, proposer ou demander aux agences concernées d'élaborer, de modifier et de compléter pour promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité ou de soumettre aux autorités compétentes pour la promulgation des mécanismes et des politiques, en particulier des mécanismes de coordination intersectorielle, et des politiques préférentielles en vue d'encourager le développement de la science, de la technologie et de l'innovation.

đ) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec les ministères et les secteurs concernés pour examiner, proposer ou demander aux agences concernées d'ajuster et de bâtir un système de mécanismes et de politiques synchrones afin de promouvoir les activités d'innovation associées à la science et à la technologie.

e) Assumer la responsabilité de l'élaboration d'un projet à soumettre au Premier ministre la décision sur la création d'un Conseil national de la science, de la technologie et de l'innovation afin de promouvoir la coordination entre les agences dans l'élaboration des politiques de la science, de la technologie et de l'innovation; l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des ministères et des secteurs dans le développement et l'application des résultats de la science, de la technologie et de l'innovation au développement socio-économique.

2. Ministère du Plan et de l'Investissement

a) Allouer des ressources pour réaliser les objectifs et les orientations de développement de la science, de la technologie et de l'innovation de la Stratégie dans le plan de développement socio-économique du pays, des secteurs et des localités.

b) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et d'autres ministères et secteurs concernés pour attirer les investissements des entreprises et des fonds d'investissement étrangers dans les activités scientifiques, technologiques et d'innovation au Vietnam ; mettre en œuvre des programmes de soutien pour améliorer la capacité de gestion de la technologie et la capacité créative des petites et moyennes entreprises.

c) Prioriser les ressources pour les projets clés sur le développement de la science, de la technologie et de l'innovation ; des instituts de recherche; des universités et laboratoires internationaux de normalisation; et des centres d'innovation nationaux, régionaux et locaux.

d) Promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité ; formuler et soumettre aux agences autorisées la publication de mécanismes et de politiques d'investissement pour créer une motivation pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation et l'application de la science, de la technologie et de l'innovation au service du développement socio-économique.

3. Ministère des Finances

a) Équilibrer le budget annuel de l'État pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation conformément aux dispositions légales ; assurer le plan annuel pour faciliter et améliorer l'efficacité des activités scientifiques, technologiques et d'innovation.

b) Promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité; et formuler et soumettre aux agences autorisées la publication de mécanismes et de politiques de financement pour créer une motivation pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation ; et l'application de la science, de la technologie et de l'innovation au service du développement socio-économique.

4. Ministère de l'Éducation et de la Formation

Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés dans la mise en œuvre des activités de formation des connaissances et des compétences en science, technologie et innovation, la formation STEM et STEAM dans les lycées, la formation et l'attraction des ressources humaines pour la science, la technologie et l'innovation dans les universités ; des activités visant à transformer les universités en centres de recherche solides.

5. Ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales

Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés dans la mise en œuvre des activités de formation sur la science, la technologie et l'innovation dans les écoles professionnelles.

6. Ministère de l'Intérieur

Promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité; et développer et soumettre aux agences autorisées la publication des mécanismes et des politiques sur l'organisation et le personnel pour créer la motivation pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation.

7. Ministère de l'Information et de la Communication

a) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés pour promouvoir l'efficacité des médias de masse et des nouveaux médias afin de créer des conditions favorables pour que les personnes et les entreprises aient l'accès aux produits scientifiques, technologiques et innovants et prestations de service.

b) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie pour développer des plateformes et des solutions de technologie de l'information et de communication au service du développement de la science, de la technologie et de l'innovation.

8. Ministère des Affaires étrangères

Coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation; attirer et mobiliser des ressources humaines hautement qualifiées de l'étranger et des Vietnamiens d'outre-mer pour participer aux activités scientifiques, technologiques et d'innovation au Vietnam.

9. Ministères, agences de niveau ministériel, agences rattachées au gouvernement, Comités populaires des provinces et villes du ressort central

a) Concrétiser et organiser la mise en œuvre des objectifs, orientations, tâches et solutions de la Stratégie de développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030 dans les stratégies et plans quinquennaux et annuels de développement des secteurs et des localités.

b) Organiser directement la mise en œuvre des objectifs, des tâches et des solutions stratégiques dans les domaines de la gestion de l'État des ministères, des secteurs et des localités.

c) Rendre compte annuellement de la mise en œuvre de la Stratégie au ministère de la Science et de la Technologie avant le 15 décembre pour résumer et faire rapport au Premier ministre.

10. Instituts de recherche, universités, autres organisations scientifiques et technologiques, entreprises

a) Organiser la mise en œuvre de la Stratégie dans le cadre de leurs fonctions et tâches assignées, et conformément aux dispositions légales en vigueur.

b) Concrétiser les objectifs, les orientations, les tâches et les solutions connexes dans la Stratégie nationale pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030 dans leurs stratégies et plans de développement quinquennaux et annuels.

11. Les organisations sociopolitiques, les organisations sociopolitiques et professionnelles, les organisations sociales professionnelles, les organisations économiques, les organisations sociales et d'autres organisations participent activement à la mise en œuvre de la Stratégie conformément à leurs fonctions et tâches.

Article 3. La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature.

Les ministres, les chefs d'agences de niveau ministériel et d'agences rattachées au gouvernement, les présidents des comités populaires des provinces et des villes du ressort central sont chargés de l'exécution de la présente décision. -VNA