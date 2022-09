Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen a rencontré le 15 septembre dans la ville le vice-Premier ministre de Singapour Heng Swee Keat, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant de la ville a contasté que les potentiels de coopération bilatérale étaient encore grands, souhaitant promouvoir davantage la coopération et les activités d'investissement substentielles, en particulier dans le commerce, l’éducation et la formation, la culture, la réforme de l'administration publique pour accélérer le développement socio-économique, contribuant à la promotion des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a hautement apprécié les activités efficaces des entreprises et des investisseurs singapouriens à Ho Chi Minh-Ville. La ville souhaite partager avec Singapour les modèles majeurs pour se développer, améliorer la qualité de ses activités, servir ses habitants.

Le vice-Premier ministre de Singapour Heng Swee Keat a hautement apprécié les efforts du gouvernement du Vietnam et des autorités de Ho Chi Minh-Ville, en particulier, dans la prévention et le contrôle du COVID-19. Le dynamisme, la flexibilité et l'adaptabilité ont permis à Ho Chi Minh-Ville en particulier et au Vietnam en général d'avoir une reprise rapide.

En ce qui concerne l'orientation de la coopération future, Heng Swee Keat a proposé que Ho Chi Minh-Ville se concentre sur la promotion de la transformation numérique et de l'économie numérique ; donne la priorité aux technologies vertes, au développement durable, à la construction d'infrastructures, à la finance, à l'application des réalisations de la science et de la technologie, à la construction d'une ville intelligente, verte, propre, belle et vivable et etc.

Selon le vice-Premier ministre singapourien, son pays souhaite coopérer avec Ho Chi Minh-Ville dans l'aviation pour développer le tourisme, dans le transport de marchandises, le développement des infrastructures numériques et dans la sécurité du réseau. - VNA