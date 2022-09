Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé vendredi, 23 septembre, à Hanoï, une visioconférence sur le développement d’un marché scientifico-technologique synchrone, efficace, moderne et intégré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués. Photo : VNA

Les participants ont réfléchi aux moyens de faire des sciences et des technologies des forces de travail essentielles à la société, permettant aux entreprises d’accroître la production hautes technologies pour contribuer à améliorer la compétitivité de l’économie nationale.

S’adressant à la visionconférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’au Vietnam, le marché scientifico-technologique constitue l’un des facteurs importants de l’économie de marché à orientation socialiste.

Ces dernières années, le Parti et l’État ont promulgué de nombreux politiques en la matière et obtenu certains résultats encourageants”, a constaté le Premier ministre.

A l’ère de la révolution industrielle 4.0, il faut considérer les recherches comme un fondement et les scientifiques comme une force motrice, et aussi mettre les entreprises au centre du développement du marché des sciences et des technologies, a recommandé Pham Minh Chinh.

Il importe également selon lui d’impliquer le secteur privé dans ce processus et de renforcer la coopération internationale de façon à promouvoir la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeurs mondiales et à conquérir le marché international.

Le Premier ministre a demandé de promouvoir le développement des écosystèmes scientifiques et technologiques et des écosystèmes du marché scientifique et technologique à tous les niveaux, de manière plus synchrone et globale.

A cette occasion, le chef du gouvernement a souhaité que les pays et les organisations internationales continuent de prêter attention à soutenir et coopérer étroitement avec le Vietnam dans le développement des sciences et des technologies en général et le développement du scientifico-technologique en particulier.- VNA