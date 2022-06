Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Mettant en œuvre le Programme national d'innovation technologique d’ici 2030, le ministère des Sciences et Technologies ont promu son soutien aux entreprises dans le transfert de technologie et l’innovation pour créer des produits de haute qualité et de haute valeur ajoutée.

Le Ministère a également accéléré le transfert de technologies au service de la production agricole dans les zones rurales, montagneuses ou éloignées ainsi que la formation de ressources humaines dans ce domaine.

Le directeur du Département de l'application et du développement des technologies, Ta Viet Dung a souligné l’importance de la cohérence de la gestion de l'État dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Il est nécessaire de promouvoir la décentralisation et la coordination entre les secteurs et branches aux niveaux central et local pour améliorer l’efficacité du système national d’innovation, a-t-il souligné.

Dans le cadre du Programme national d'innovation technologique, d'ici 2025, le taux d'entreprises lançant des innovations technologiques devrait augmenter de 15 % par an, en moyenne, tandis que 100% des entreprises fabriquant des produits clés et rejoignant directement ce programme posséderont des unités de recherche et développement.

Photo: VNA

Le programme vise également à promouvoir la capacité de la main-d'œuvre sur la base de l'innovation technologique, en particulier dans les secteurs et les domaines produisant des produits à haute valeur ajoutée ou destinés à l'exportation.

Chaque zone économique disposera d'au moins un modèle de recherche, d'application et de transfert technologique adapté à ses spécificités. -VNA