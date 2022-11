Soc Trang (VNA) – Du 6 au 8 novembre, à Soc Trang, chef-lieu de la province éponyme, dans le Sud-Ouest, a lieu la Fête culturelle, sportive et touristique des Khmers du Sud de 2022. L’occasion de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles des Khmers, l’une des 54 ethnies vietnamiennes.

Photo d'illustration: qdnd.vn

Depuis 2017, la fête Ok Om Bok, fête khmère en l’honneur de la lune, est une manifestation culturelle, sportive et touristique. Cette année, elle comprend notamment une course de pirogues, une reconstitution de rituels en l’honneur de la lune et la mise à eau de lanternes.

Pour Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, il s’agit de faire rayonner la culture khmère. «Nous souhaitons présenter aux Vietnamiens et aux étrangers les valeurs culturelles des Khmers du Sud du Vietnam, à travers les défilés de costumes traditionnels et la course de pirogues. C’est aussi l’occasion, pour d’autres localités participant à cette fête, de présenter leurs valeurs originales et de promouvoir leur développement socio-économique», dit-elle.

Le delta du Mékong abrite environ 1,2 million de Khmers, soit 6,7% de sa population. Les Khmers habitent principalement les provinces de Soc Trang, Trà Vinh et An Giang… Trois fêtes importantes rythment leur vie: Chol Chnam Thmây, Sen Dolta et Ok Om Bok.

Les localités du delta ont mis en place de nombreux projets de préservation et de promotion des valeurs artistiques traditionnelles des Khmers. Elles ont établi les dossiers sur différentes formes d’arts traditionnels à soumettre au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en vue de les inscrire sur la liste des patrimoines culturels immatériels nationaux. Ces provinces ont aussi créé des troupes artistiques khmères et reconstitué des fêtes traditionnelles typiques pour faire des arts traditionnels des produits culturels typiques du delta du Mékong. – VOV/VNA