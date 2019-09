L'exposition de photos sur la terre et l'homme du Vietnam à Kiev, en Ukraine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Ukraine, en collaboration avec le ministère ukrainien des Affaires étrangères, a organisé le 13 septembre à Kiev, une cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et celle d'ouverture d'une exposition de photos sur la terre et l'homme du Vietnam.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Anh Tuan, a passé en revue les acquis considérables obtenus par le pays ces derniers temps.



Il a souligné que le Vietnam avait fait tout son possible pour contribuer à la paix, à l'amitié et au progrès dans la région et dans le monde. Avec sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de paix, le pays avait activement renforcé la coopération et l'intégration internationales, consolidant notamment la solidarité au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et promouvant le rôle central du bloc en Asie-Pacifique.



Le diplomate vietnamien a également informé les succès notables obtenus dans les relations extérieures du Vietnam, notamment l'organisation avec succès du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2017, le Forum parlementaire d'Asie-Pacifique (FPAP) en janvier 2018, le Forum économique mondial sur l'ASEAN en septembre 2018 et le deuxième sommet entre la République démocratique populaire de Corée (RPDC) et les États-Unis en février 2019.



En 2020, le Vietnam assumera simultanément la présidence de l'ASEAN et le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021, cela témoigne ainsi de ses efforts dans son intégration régionale et mondiale, a-t-il souligné.



En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et l’Ukraine, le diplomate a exprimé sa conviction que leur partenariat intégral récolterait de nombreux fruits dans les années à venir.



Zhanna Leschynska, chef de la Direction générale de la région Asie-Pacifique auprès du ministère ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré que l'Ukraine attachait toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam, avant de se déclarer convaincue que les relations