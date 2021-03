Le vice-PM et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a eu le 5 mars un entretien en ligne avec le ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, Jorge Arreaza, afin de discuter des mesures visant à promouvoir les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre et ministre Pham Binh Minh a informé son interlocuteur de la situation et des résultats notables du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ainsi que des mesures pour faire face à la pandémie de COVID-19, développer l’économie et garantir la sécurité sociale.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait des efforts déployés par le gouvernement vénézuélien pour promouvoir le dialogue politique sur la base du respect de la Constitution et de l'aspiration du peuple vénézuéliens dans le contexte complexe actuel.

Le ministre Jorge Arreaza a déclaré que le Venezuela attachait toujours une grande importance et souhaitait renforcer le partenariat intégral avec le Vietnam. Il a félicité le succès du 13e Congrès national du PCV, appréciant hautement les efforts du Vietnam dans le traitement de l’épidémie de COVID-19 et le maintien de la croissance économique.

Les deux parties sont convenues de maintenir des mécanismes visant à promouvoir la coopération bilatérale, en particulier le Comité mixte intergouvernemental Vietnam-Venezuela et la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Elles ont tombées d’accord pour renforcer les échanges entre les ministères, les secteurs et les entreprises des deux pays ; intensifier les relations d’affaires, l’investissement et la coopération bilatérale dans l’agriculture, le pétrole, la santé, le commerce, la culture, les sports et le tourisme.

Elles se sont également accordées pour discuter régulièrement des questions internationales et régionales d'intérêt commun et intensifier la coopération lors des forums multilatéraux auxquels le Vietnam et le Venezuela sont membres. -VNA