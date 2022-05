Hanoi (VNA) – Le Mois des ouvriers 2022 a vocation à leur assurer l’équité, un environnement de travail sécuritaire, à améliorer leurs salaires et à valoriser leur rôle, afin qu’ils ne cessent d’être créatifs, d’accroître la productivité pour contribuer au développement du pays.

Une chaîne d'assemblage automobile. Photo : VNA



Le Mois des ouvriers a été lancé en 2012 par la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV). Organisé chaque année à l’échelle nationale en mai, cet événement a pour objectif de protéger les droits et intérêts des employés ainsi que d’assurer l’équité dans les relations de travail.



Cette année, se déroulant dans le cadre d’une reprise de la production après deux ans affectée par la pandémie de COVID-19, il était placé sous le thème : "Travailleurs vietnamiens : pionniers, rénovateurs, responsables, sûrs, adaptatifs".



"Les syndicats de tous les niveaux se coordonnent avec les salariés pour les encourager à être force de proposition et à faire preuve de créativité afin d’accroître la productivité de l’entreprise. Une incitation qui permet de retrouver un climat d’optimisme post-pandémique", a indiqué Ngo Duy Hiêu, vice-président de la CGTV.



S’occuper de la vie matérielle et spirituelle



"Pour le Mois des ouvriers 2022, la CGTV a orienté dix activités majeures dans le but de prendre soin et de protéger les travailleurs après deux ans touchés par l’épidémie, sur lesquelles les localités, les branches et chaque syndicat de base se fondent pour les mener conformément à leurs conditions réelles", a-t-il informé.



Selon lui, l’une des principales activités largement déployées est de promouvoir les mesures d’accompagnement et de soutien aux salariés en termes d’emploi et de revenus, suscitant ainsi l’intérêt de l’ensemble de la société, notamment du système politique.



"Les syndicats à tous les niveaux attachent de l’importance à l’organisation de réunions et dialogues entre les autorités et les travailleurs pour résoudre leurs difficultés et écouter leurs souhaits", a souligné M. Hiêu.



Le document du XIIIe Congrès national du Parti a fixé cette priorité : "S’occuper de la vie matérielle et spirituelle, du logement et du bien-être social des travailleurs ; protéger leurs droits et intérêts légitimes". Une politique cohérente du Parti en vue de créer une motivation au sein de la classe ouvrière afin qu’elle se développe et valorise son rôle dans le développement du pays.



Le Vietnam compte actuellement plus de 16 millions d'ouvriers, qui représentent 14% de la population et 27% des actifs du pays. Ces travailleurs contribuent à plus de 60% du PIB et 70% des recettes de l'État.

Dans la Sarl Nien Hsing, basée dans la zone industrielle de Khanh Phu, à Ninh Binh (Nord). Photo : VNA

Le membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti Trân Tuân Anh a insisté sur la nécessité de créer un meilleur environnement de travail. "Les services compétents doivent veiller à l’amélioration des conditions de vie et de travail des employés. Ils doivent aussi perfectionner les politiques en la matière pour prévenir les risques et mobiliser toutes les ressources disponibles en faveur des travailleurs", a-t-il dit.

De son côté, Trân Doàn Trung, vice-président permanent de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, a espéré que le monde des affaires se rétablirait rapidement et se développerait de manière durable pour créer plus d’emplois, améliorant ainsi les revenus et le bien-être des employés.



Pour sa part, Nguyên Huu Hiêp, chef de la Commission municipale de mobilisation auprès du peuple, a demandé à la Fédération du travail de la ville de mettre à l’honneur les modèles de production innovants et les activités de bénévolat pour la communauté menées par les travailleurs. Il faut également "s’intéresser à la vie matérielle et spirituelle des travailleurs, surtout ceux en situation difficile. Parallèlement, il s’agit d’accompagner les entreprises dans le processus de relance de la production et des affaires dans le but d’établir des relations de travail harmonieuses, stables et progressistes", a-t-il souligné.



Éventuelle hausse de 6% du salaire minimum

Une des plus importantes activités de la CGTV en faveur des ouvriers est le programme "Un million d’initiatives - Efforts pour surmonter les difficultés, créativité et détermination pour vaincre la pandémie de COVID-19".



"Ce programme, contribuant à la reprise économique nationale après l’épidémie, est très apprécié des autorités centrales, dont le chef de l’État et le Premier ministre. Il sera mis en œuvre par les organisations syndicales en 2022 et 2023 pour célébrer le XIIIe Congrès des syndicats du Vietnam. C’est aussi une opportunité d’augmenter les revenus des salariés, contribuant ainsi au développement du pays", a fait savoir Ngo Duy Hiêu.



De plus, la CGTV a proposé au Conseil national des salaires d’augmenter le salaire minimum régional de 6% à partir du 1er juillet prochain. "Nous sommes convaincus que compte tenu des circonstances difficiles des travailleurs et de la possibilité de relance de la production des entreprises, le gouvernement et le Premier ministre accepteront cette proposition du Conseil national des salaires", a-t-il souhaité.



"L’augmentation des salaires encouragera les travailleurs à améliorer leur productivité au service de la reprise des activités des entreprises", a estimé Ngo Duy Hiêu. – CVN/VNA