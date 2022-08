Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Un échange de vue intitulé « Les femmes vietnamiennes et sud-africaines dans le leadership et l'intégration internationale » a été organisé le 30 août, à Hanoï, par l'Union des femmes vietnamiennes et l'ambassade d'Afrique du Sud au Vietnam.

Les délégués ont déclaré que les femmes leaders étaient un domaine d'intérêt pour l'Afrique du Sud et le Vietnam, qui avait réalisé des réalisations remarquables.

Selon les délégués, l'intégration internationale est désormais vraiment une grande tendance qui régit et détermine les relations internationales et les interactions entre les pays. Les femmes sud-africaines et les femmes vietnamiennes participent activement à ce processus, apportant de nombreuses contributions importantes, mais elles sont également confrontées à de nombreuses difficultés et défis, notamment en termes de capacité d'adaptation pour s’intégrer. Elles peuvent être plus affectés négativement que les hommes dans le processus d'intégration.

Selon les statistiques de l'Union internationale parlementaire (UIP), en juillet 2022, l'Afrique du Sud se classait au 10e rang mondial en termes de proportion de femmes au Parlement (46,5 % à l’Assemblée nationale et 37 % au Conseil national des provinces). Il y a 12 femmes ministres dans le cabinet, ce qui représente 46 %. Du côté vietnamien, la proportion de femmes députées à la 15e Assemblée nationale représente plus de 30 % et est près d'une fois et demie supérieure au taux global en Asie (actuellement 21,2 %). - VNA