New Delhi (VNA) - Dans le cadre de la visite en Inde, une délégation de haut rang de Hô Chi Minh Ville conduite par Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti a rencontré le 20 juin des officiels indiens et discuté des possibilités de coopération bilatérale.

Le vice-président et président du Conseil des États d'Inde (Chambre haute), Venkaiah Naidu, a déclaré que le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier disposent des avantages dans le secteur agricole et a souhaité que les deux parties continuent à se soutenir mutuellement pour développer de plus en plus l’agriculture de l’Inde assurant la sécurité alimentaire dans les temps à venir.

Selon Nguyên Van Nên, le Vietnam et l’Inde en général et l’Inde et Hô Chi Minh-Ville en particulier ont d’importants potentiels de coopération dans les domaines de la défense-sécurité, du commerce, de la technologie de l’information, de la transformation numérique, du tourisme, des échanges culturels et populaires.

Hô Chi Minh-Ville espère également promouvoir le potentiel de coopération touristique des deux parties lorsque les deux pays ouvriront des vols directs, a-t-il souligné.

Le même jour, la délégation a rendu une visite de courtoisie au président du Parti populaire indien Prakash Nadda, durant laquelle les deux parties ont concentré des discussions sur l’édification du Parti.

Ensuite, Nguyên Van Nên a eu une séance de travail avec le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar et ont fait une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste d’Inde (Marxiste) Sitaram Yechury.

A cette occasion, la délégation de haut rang de Hô Chi Minh-Ville a visité l'ambassade du Vietnam en Inde.

Auparavant, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên et sa suite sont allés fleurir le Mémorial dédié au Mahatma Gandhi-un grand dirigeant et héros de l’Inde.-VNA