Des artistes du Théâtre national de chant, de danse et de musique du Vietnam participent au programme artistique virtuelle "Patrie dans mon coeur". Photo: anninhthudo.vn

Hanoï (VNA) - Tenu en ligne dans la soirée du 28 juillet, le programme artistique "Patrie dans mon coeur" a présenté au public un plat spirituel spécial en cette période de distanciation sociale due à l'épidémie de COVID-19.

Hébergé par le Département des arts de la scène du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et organisé par le Théâtre national de chant, de danse et de musique du Vietnam, le programme a vu la participation d'un grand nombre d'artistes basés à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Nghe An, Binh Thuan (Centre) et Paris (France).

Des œuvres musicales célèbres exprimant l'amour envers la Patrie ont été diffusées en direct sur la chaîne YouTube à l'adresse: https://www.youtube.com/channel/UC6oYADRmX1RnEERz8k_N6Rg et les pages Facebook du Département des arts de la scène et du Théâtre national de chant, de danse et de musique du Vietnam et d'autres chaînes en ligne. -VNA