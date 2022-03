Photo : ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu s'est entretenu le 3 mars à Hanoï avec Mme Katrina Cooper, vice-ministre chargée de l'Asie du Sud-Est et du Groupe des partenaires mondiaux, chef de ASEAN SOM, du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, en visite au Vietnam du 2 au 4 mars.

Nguyen Minh Vu a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique avec l'Australie. Il a remercié l'Australie pour son octroi de 7,8 millions de doses de vaccin COVID-19 et de nombreuses fournitures médicales au Vietnam pour devenir le deuxième partenaire de soutien aux vaccins du pays.

Katrina Cooper a souligné que l'Australie appréciait toujours le rôle et la position du Vietnam dans la région, affirmant qu'il poursuivrait ses efforts pour promouvoir le partenariat stratégique entre les deux pays.



Les deux vice-ministres ont hautement apprécié le maintien des contacts de haut niveau entre les deux parties et le déploiement régulier et avec souplesse des mécanismes de coopération bilatérale. La coopération économique et commerciale constitue un point lumineux dans les liens bilatéraux, avec un échange commercial de 12,4 milliards de dollars affichés en 2021, soit une augmentation de près de 50% sur un an.

Ils ont également discuté de mesures spécifiques pour renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'éducation et de la formation, de l’octroi de l'aide publique au développement, de la croissance verte et des technologies agricoles, du changement climatique et de la coopération de Mékong ainsi que de nouveaux piliers de coopération pour envisager d'établir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie.

Les deux parties ont également discuté de la question de la Mer Orientale, soulignant que les différends devaient être résolus pacifiquement, sur la base du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et d’autres questions mondiales et régionales d'intérêt commun.



Dans le cadre de sa visite, Katrina Cooper a également rendu une visite de courtoisie au chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Le Hoai Trung ; travaillé avec le chef par intérim de l'ASEAN SOM Vu Ho ; assisté à un séminaire sur le Mékong à l'Académie diplomatique ; rencontré des entreprises et partenaires australiens et vietnamiens. -VNA