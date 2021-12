Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme «Les dirigeants de la ville rencontrent des étudiants exemplaires dans les domaines des technologies de l'information (TI) et de l'intelligence artificielle (IA)» a eu lieu le 30 décembre à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 100 étudiants des établissements de formation dans la mégapole du Sud.

S'exprimant lors du programme, Phan Van Mai, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire municipal a déclaré que les dirigeants de la ville appréciaient la force des étudiants dans le domaine des TI et de l’IA notamment. Ils constitueront une ressource humaine importante, contribuant au processus d’édification de Ho Chi Minh-Ville en tant qu'une ville intelligente et durable. Ainsi, la ville est prêt à écouter les opinions et suggestions des étudiants dans le domaine de l’AI afin de trouver des solutions pour promouvoir la recherche scientifique.

Phan Van Mai a demandé au Service municipal de l'éducation et de la formation de se coordonner avec l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et les établissements de formation pour proposer un modèle de formation intensive des ressources humaines en informatique et en IA. Ensuite, Ho Chi Minh-Ville met l’accent sur la création d’un écosystème dans le domaine de l'AI et l’élaboration de mécanismes et politiques soutenant la recherche en la matière.

Présent au programme, Vu Hai Quan, directeur de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, a informé que cet établissement était en train d’élaborer une stratégie de développement de l'IA selon la proposition du Comité populaire municipal.

Par la même occasion s'est tenue la cérémonie de remise des prix du concours "AI-Challenge" à Ho Chi Minh-Ville en 2021.-VNA