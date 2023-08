Hanoï (VNA) - Selon Trân Van Tu, recteur du Collège d'économie de Hô Chi Minh-Ville, la transformation numérique a été engagée à tous les niveaux, dans toutes les branches, agences et établissements d'enseignement professionnel.



Trân Van Tu, recteur du Collège d'économie de Hô Chi Minh-Ville.

La mise en pratique de la transformation numérique dans de nombreux endroits ne suit toujours pas de modèle commun, en particulier dans les collèges professionnels, où il reste à trouver une direction basée sur des fondements solides.



Ces propos ont été avancés lors du séminaire scientifique "Solutions pour mettre en œuvre la transformation numérique dans les établissements d'enseignement professionnel à Hô Chi Minh-Ville", qui s'est tenu le 8 août. Cet événement était co-organisé par le Service municipal de l'éducation et de la formation et le Collège d'économie de la ville. Le séminaire a offert aux experts, scientifiques et dirigeants d'établissements d'enseignement professionnel une occasion de se rencontrer, partager leurs expériences et trouver des solutions scientifiques efficaces pour la transformation numérique.



En raison de caractéristiques historiques et spécifiques, les établissements d'enseignement professionnel ne partagent pas une application uniforme des technologies de l'information. Par conséquent, il est essentiel de mettre en place des solutions de base efficaces, combinées à des investissements appropriés et à une focalisation adéquate, pour obtenir les meilleurs résultats au sein de chaque unité, a ajouté Trân Van Tu.

Le développement de programmes et de contenus de formation à tous les niveaux de l' enseignement professionnel doit être conformément aux exigences de transformation numérique de l'économie.

Selon le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, la transformation numérique est le passage d'un modèle traditionnel à un modèle numérique en incorporant de nouvelles technologies telles que le big data, l'Internet des objets (IoT), le cloud computing et les logiciels, afin de transformer la gestion, l'administration, les processus, les méthodes de travail et la culture organisationnelle.

Nguyên Dang An Long, vice-rectrice du Collège d'économie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la mise en œuvre effective de la transformation numérique dans différents domaines n'était pas uniforme. Les centres de formation professionnelle et les collèges ont encore des difficultés à trouver des solutions ou à mener des recherches sur la transformation numérique, et l'innovation est pratiquement absente. Il a souligné que les applications de la transformation numérique permettent d'économiser des ressources humaines, de gagner du temps et de gérer les informations de manière plus intelligente.



Nguyên Dang An Long a également rappelé que le programme de transformation numérique de l'enseignement professionnel jusqu'en 2025, avec une vision pour 2030 du ministère de l’Éducation et de la Formation, met en avant des missions majeures et des solutions pour élaborer et améliorer les politiques dans le secteur de la formation professionnelle. Cela inclut le développement de programmes et de contenus de formation à tous les niveaux de l'enseignement professionnel, conformément aux exigences de transformation numérique de l'économie.



En plus de la création d'un site web pour les inscriptions en ligne des nouveaux étudiants, le Collège de technologie de Thu Duc numérise également les données, fournit des services de gestion de la formation et accompagne les étudiants diplômés.



En ce qui concerne la transformation numérique, Vo Thanh Trung, du département de gestion de la formation au Collège de technologie de Thu Duc, a mis en avant le rôle essentiel des cadres, des enseignants et du personnel scolaire dans l'application réussie de la technologie numérique. Il a suggéré : "Pour que la transformation numérique réussisse, nous devons d'abord changer notre façon de penser et améliorer nos compétences, en prenant conscience du rôle primordial de la numérisation".



Nguyên Thi Phuong Thuy, de la Faculté des technologies de l'information au Collège d’économie, a mentionné que les cours intégrant la transformation numérique pour les étudiants devraient être variés, éviter les clichés et encourager les interactions. Les enseignants devraient également diversifier les ressources d'apprentissage, offrir un environnement d'apprentissage flexible, encourager la pratique, évaluer et fournir des retours après chaque leçon.



Lors du séminaire, de nombreuses écoles ont également évoqué le financement des investissements comme le principal obstacle à une mise en œuvre "agressive" de la transformation numérique.



L'événement a attiré une centaine de scientifiques et enseignants issus de collèges et d'établissements d'enseignement professionnel de Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA