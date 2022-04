Photo d'illustration : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Le 24 avril, le comité de gestion du Village culturel et artistique des ethnies du Vietnam a rendu publiques les activités culturelles à l’occasion des 47 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975) et de la Journée internationale du Travail (1er mai).



Du 29 au 3 mai, différentes activités culturelles auront lieu dans ce village, dont le point d’orgue sera la reproduction d’un jour de marché de montagne à Son La, avec des stands de produits artisanaux et des plats typiques de cette région.

Il y aura également des reproductions des rituels des Dao, des Thai, des Khmers et des Chams, pour ne citer que celles-ci.- VOV/VNA