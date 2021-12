Photo d'illustration : VNA

Berlin (VNA) – Le Réseau d’innovation Vietnam – Allemagne (VGI Network) et la société de l’investissement et du développement des technologies BK Holdings (relevant de l’École polytechnique de Hanoï) ont signé le 22 décembre à Berlin un accord pour renforcer la coopération dans les domaines des sciences, technologies et de l'innovation.

Selon cet accord qui a été signé en ligne, les deux parties vont partager des informations sur les activités liées aux sciences et technologies et à l'innovation, notamment l'organisation de programmes, la mise en œuvre de projets, des échanges, etc.

Cérémonie de signature. Photo: VNA

Selon Tran Hai Thanh, premier secrétaire en charge des sciences et technologies de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, l'accord nouvellement signé contribuera à promouvoir les liens entre des intellectuels et des experts vietnamiens en Allemagne, ainsi que l'innovation et les start-up au Vietnam, tout en contribuant à favoriser la coopération en matière scientifique et technologique et d'innovation entre les deux pays. -VNA