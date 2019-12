Séance de travail entre la délégation vietnamienne et l'ombudsman de la Comlombie-Britannique Jay Chalke. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par la présidente de la Commission des vœux du peuple relevant du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Nguyen Thanh Hai, également présidente de l’Association de députés d’amitié Vietnam-Canada, a effectué du 27 novembre au 4 décembre une visite de travail au Canada.



Pendant son séjour, la délégation vietnamienne a rendu des visites de courtoisie et a eu des séances de travail avec le président de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique Darryl Plecas, l'ombudsman de la Comlombie-Britannique Jay Chalke, le ministre du Commerce de la Colombie-Britannique George Chow et des parlementaires de la Colombie-Britannique.



Lors de ces séances de travail, la partie canadienne a déclaré se réjouir du développement des relations entre les deux organes législatifs vietnamien et canadien.



De son côté, Mme Nguyen Thanh Hai a affirmé que lors de cette visite de travail, la délégation vietnamienne avait acquis de nombreuses informations et expériences relatives aux rencontres avec les électeurs, au règlement des plaintes et des dénonciations. En particulier, la délégation vietnamienne avait étudié le modèle de l’inspection parlementaire qui avait pour fonctions de superviser le règlement des pétitions des électeurs, d’examiner les lacunes des politiques et des textes juridiques, etc.



Mme Nguyen Thanh Hai a exprimé son souhait que la coopération entre les oranges législatifs des deux pays soit de plus en plus efficace et développée.



En outre, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec l’Université de Victoria et l’Université de la Colombie-Britannique, outre une visite au consulat général du Vietnam à Vancouver.



Selon le Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, la diaspora vietnamienne à l’étranger compte actuellement environ 4,5 millions de personnes, dont 250.000 personnes vivent au Canada. Le Vietnam se classe au premier rang parmi les pays d’Asie du Sud-Est et au 5e rang mondial en matière de nombre d’étudiants étrangers au Canada, avec plus de 20.000 étudiants. –VNA