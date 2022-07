Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, et Sylviana Murin, présidente de la Commission de la coopération parlementaire du Conseil représentatif des régions d’Indonésie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a reçu mardi matin 5 juillet à Hanoï, une délégation du Conseil représentatif des régions d’Indonésie, à laquelle il a exprimé sa volonté de promouvoir la coopération parlementaire Vietnam-Indonésie.

Le Vietnam attache toujours de l'importance et souhaite promouvoir l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique avec l'Indonésie, a déclaré Trân Thanh Mân, en recevant la délégation indonésienne, conduite par Sylviana Murin, présidente de la Commission de la coopération parlementaire du Conseil représentatif des régions d’Indonésie.

Soulignant que 2023 sera l'année marquant le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie, Trân Thanh Mân a suggéré aux deux parties de renforcer leur coopération, notamment parlementaire, pour porter leur partenariat à une nouvelle hauteur.

Il a suggéré de promouvoir l’échange de délégations à tous niveaux et d’accélérer la mise en œuvre du plan d'action 2019-2023 pour le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie.

L’Assemblée nationale vietnamien souhaite resserrer la coopération entre les deux organes législatifs et continuera de se coordonner étroitement avec le Conseil représentatif du peuple d’Indonésie au sein des forums régionaux et internationaux, a déclaré Trân Thanh Mân.

De son côté, Mme Sylviana Murin a déclaré que le Parlement indonésien continuerait à se coordonner avec l'Assemblée nationale vietnamienne au sein des forums régionaux et internationaux et que le Conseil accélérerait la mise en œuvre de l'accord de coopération signé en 2010 entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Conseil représentatif du peuple d'Indonésie.

À cette occasion, les deux parties ont discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la situation en Mer Orientale. Elles ont souligné que le Vietnam et l’Indonésie, ainsi que d’autres membres de l’ASEAN, se coordonneront dans la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), les négociations afin de parvenir dans les meilleurs délais à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). -VNA