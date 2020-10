Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère de l'Education et de la Formation a organisé le 16 octobre à Ho Chi Minh-Ville un forum sur la coopération et l'investissement dans l'éducation.Les délégués ont déclaré qu'il était nécessaire de disposer d'une solution synchronique pour promouvoir la coopération et les investissements dans le secteur de l'éducation. Les établissements d'éducation et de formation devraient se concentrer sur l’amélioration de la qualité de la formation et de la recherche, sur la promotion de l’élaboration des programmes de formation internationale… Pour les localités, il est nécessaire de simplifier les procédures administratives, d’appliquer les politiques d’aide foncière en faveur des investisseurs dans ce domaine.S'exprimant lors du forum, le vice-ministre de l'Education et de la Formation Nguyen Van Phuc a souligné que dans le contexte de l'internationalisation de l'éducation devenant une tendance mondiale, le Vietnam s'est toujours concentré sur la promotion de la coopération internationale dans le domaine de l'éducation. Le pays a établi les relations de coopération dans l'éducation avec plus de 100 pays et territoires et est un membre actif d'organisations éducatives internationales. Le Vietnam a promulgué la Loi sur l'éducation de 2019, la Loi d’amendement et de complément d’un certain nombre d'articles de la Loi sur l'éducation universitaire et les décrets sur l'investissement dans le secteur de l'éducation…, contribuant à promouvoir et à mobiliser les forces d'investissement dans l'éducation.A la fin de 2019, le Vietnam comptait plus de 500 projets de coopération et d'investissement étrangers en vigueur dans le secteur de l'éducation, cumulant un fonds d'investissement total de 4,4 milliards de dollars. Le pays recense 5 établissements d’éducation universitaire, près de 100 établissements d'éducation préscolaire et général à participation étrangère, outre plus de 450 programmes de formation internationaux dispensés dans 70 établissements d’éducation universitaire.Le Vietnam compte aussi trois établissements classés dans la liste des 1.000 meilleurs établissements d’éducation universitaire du monde, huit autres dans le groupe des 500 universités de premier plan en Asie. Les étudiants vietnamiens obtiennent toujours des résultats élevés lors des compétitions internationales et régionales.Selon le vice-ministre Nguyen Van Phuc, l’attrait des ressources d'investissement dans l' éducation a permis d'obtenir de certains résultats. Le gouvernement du Vietnam encourage toujours, crée des conditions favorables et souhaite continuer à attirer des ressources nationales et étrangères pour investir dans le secteur de l'éducation.Dante Brandi, consul général d'Italie à Ho Chi Minh-Ville, a grandement apprécié la politique du Vietnam dans le domaine de l'éducation. L'Italie est l'un des partenaires stratégiques du Vietnam dans le domaine de l'éducation.Il a affirmé être toujours prêt à aider les partenaires potentiels des deux parties à se connaître et à parvenir à une coopération efficace dans l'éducation.Lors du forum, des universités vietnamiennes et des partenaires de nombreux pays ont signé 11 accords de coopération dans l'éducation. - VNA