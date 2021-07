Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Hà Kim Ngoc a effectué les 13 et 14 juillet une visite de travail dans l’Utah pour discuter des mesures visant à promouvoir les liens entre cet État et les partenaires vietnamiens et mobiliser des soutiens à l’appui de la lutte anti-Covid-19 au Vietnam.

L’ambassadeur Hà Kim Ngoc (5e, à partir de la gauche) pose avec ses hôtes lors de sa visite de travail dans l’Utah, le 13 et 14 juillet. Photo : VNA

Au menu de ses rencontres avec les autorités de l’Utah figuraient la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, la santé, la pharmacie, la haute technologie, l’éducation et la formation et les échanges populaires.Examinant les progrès remarquables dans tous les aspects du partenariat global Vietnam-États-Unis, le diplomate a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec les États-Unis.L’ambassadeur a rappelé l’aide et le partage des deux pays dans les efforts conjoints contre le Covid-19, a remercié les États-Unis d’avoir offert des respirateurs et, dernièrement, le 10 juillet, a soutenu le Vietnam avec 2 millions de doses de vaccin de Moderna.Le Vietnam attache une grande importance au développement des relations avec l’Utah et d’autres États américains en général, a-t-il indiqué, soulignant qu’il s’agit d’un des neuf piliers du partenariat global entre les deux pays.Le diplomate a souhaité qu’avec une longue histoire de relations avec le Vietnam, l’Utah continuera à consentir des efforts à la recherche de nouvelles formes de coopération dans les domaines en potentialités tels que l’aviation, la médecine et la pharmacie, l’automatisation, la haute technologie et les énergies renouvelables pour porter ses liens avec le Vietnam à une nouvelle hauteur.Le vice-gouverneur Deidre Henderson et des représentants de l’Utah ont salué les efforts et les réalisations de développement du Vietnam, indiquant que l’Utah s’intéresse au développement de relations avec le Vietnam, une porte d’entrée en Asie-Pacifique en général et en Asie du Sud-Est en particulier.Les autorités locales ont remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux et l’organisation consciencieuse de la mission de promotion commerciale de l’Utah en 2017, et ont exhorté les deux parties à multiplier les échanges, à étudier la possibilité d’établir une ligne directe entre le Vietnam et l’aéroport international de Salt Lake City.Appréciant les potentialités de développement du Vietnam, plusieurs entreprises de l’Utah ont souhaité coopérer avec le Vietnam dans l’amélioration des écosystèmes marins, des systèmes de télédétection et d’alerte précoce des activités des navires en mer et sur les grands bassins fluviaux, la création des incubateurs d’entreprises. – VNA