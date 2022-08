La présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Le et le président de l'Association des députés d’amitié République de Corée – Vietnam, Kim Tan Yeon. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Le, a reçu le 22 août le président de l'Association des députés d’amitié République de Corée – Vietnam, Kim Tan Yeon, lors de sa tournée dans la mégapole du Sud pour échanger des orientations de promotion de la coopération entre les organes élus de la ville et des localités sud-coréennes.

Elle a suggéré que les députés créent les conditions pour renforcer davantage la coopération, les échanges et le partage d'expériences dans le domaine législatif qui sont très prometteurs entre les deux parties.

Elle a souhaité que les députés sud-coréens multiplient les activités pour encourager des entreprises sud-coréennes à venir investir au Vietnam et à Ho Chi Minh-Ville. La ville crée les conditions les plus favorables pour que les entreprises sud-coréennes investissent et fassent des affaires à long terme sur son sol ainsi que est prête à soutenir la communauté sud-coréenne vivant dans la ville, a-t-elle affirmé.

Pour sa part, le président de l'Association des députés d’amitié République de Corée – Vietnam, Kim Tan Yeon, a demandé à la mégapole du Sud de soutenir le processus d'expansion l’école sud-coréenne dans la ville où les élèves sud-coréens et vietnamiens font ensemble des études.

Il a affirmé que son association était prête à soutenir et à contribuer à promouvoir les relations de coopération, d'échange et de partage d'expériences entre Ho Chi Minh-Ville et les localités sud-coréennes, notamment dans les domaines clé de la République de Corée et d’intérêt de Ho Chi Minh-Ville comme la construction de la ville intelligentes, l'agriculture de haute technologie, l'éducation et la formation...-VNA