L'ambassadeur Dang Xuân Dung (droite) et la maire d'Asuncion, Mario Anibal Ferreiro Sanabria. Photo: VNA



Buenos Aires (VNA) -Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Argentine, conduite par l'ambassadeur Dang Xuân Dung, chargé du Paraguay, a effectué une visite de travail du 24 au 26 avril pour discuter de la coopération bilatérale en 2019.

Lors de ses réunions avec avec le maire d’Asuncion, Mario Anibal Ferreiro Sanabria, et des responsables de certains départements du ministère paraguayen des Affaires étrangères, Dang Xuân Dung a proposé des mesures pour promouvoir les relations de coopération futures dans les domaines politique, économique, commercial, culturel, ainsi que des investissements, de l’éducation et du tourisme, et aussi dans les activités pour célébrer le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (le 30 mai 1995 – le 30 mai 2020).

Les deux parties sont parvenues à un consensus sur les plans d’action en 2019, notamment la multiplication des visites des ministères, des secteurs et des localités des deux pays à tous les niveaux et la coordination dans l’organisation cette année de la Journée du Vietnam à Asuncion - capitale du Paraguay.

Les deux parties ont partagé des informations sur la situation du marché commun du Sud (MERCOSUR). La partie paraguayenne exprime son soutien au plan d'entamer des négociations en vue d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et le MERCOSUR.



Lors de son séjour au Paraguay, l’ambassadeur Dang Xuân Dung est allé visiter l’Académie de diplomatie du Paraguay et présenté la situation actuelle au Vietnam, les politiques extérieures du pays et le partenariat Vietnam-Paraguay.-VNA