La délégation vietnamienne et des dirigeants du Département australien de la Défense. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Le Vietnam s'attend à recevoir un soutien continu de l'Australie dans la recherche de soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre, a affirmé le général de corps d’armée Le Chiem, vice-ministre de la Défense nationale.



Lors d'une réunion avec le général Angus Campbell, chef des forces de défense australiennes, le 11 septembre à Canberra (Australie), Le Chiem, également vice-président du Comité national de pilotage de la recherche des restes des soldats tombés pour la Patrie la, a remercié le Département australien de la défense pour avoir fourni au Vietnam une base de données numériques relative aux soldats vietnamiens tombés pendant la Résistance anti-américaine. Cette activité humanitaire témoignait de la bonne volonté du gouvernement australien, a-t-il dit.



Le gouvernement vietnamien a adopté de nombreuses préconisations visant à promouvoir la recherche et le rapatriement des restes de soldats vietnamiens, a-t-il déclaré, demandant à la partie australienne de charger les agences compétentes de collecter des documents et objets relatifs aux soldats vietnamiens tombés pendant la guerre.



De son côté, le Vietnam confiera au bureau du Comité national de pilotage de la recherche des restes des soldats tombés pour la Patrie la tâche de recevoir les informations et documents transmis par le ministère australien de la Défense.



Le chef des forces de défense australiennes Angus Campbell a approuvé les propositions de la délégation vietnamienne et exprimé sa volonté de coopérer davantage dans le règlement des conséquences de la guerre au Vietnam.



Auparavant, la délégation vietnamienne avait rendu une visite de courtoisie au ministre australien des Anciens combattants. -VNA