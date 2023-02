Signature du protocole d’accord de coopération etre le NIC et l'IMEC. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – Une délégation intersectorielle, conduite par le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a effectué du 18 au 21 février une visite de travail en Belgique Lors de son séjour, le ministre Nguyen Chi Dung a travaillé le 20 février avec l'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise (Hub.Brussels), l'Institut de microélectronique et composants (IMEC) et le groupe John Cockerill.Le ministre vietnamien a proposé à Hub.Brussels d'accompagner le Centre national d'innovation (NIC) du Vietnam dans le fonctionnement et le développement. Pour 2023, il a chargé le NIC et le réseau d'innovation du Vietnam en Europe (VINEU) de collaborer avec Hub.Brussels dans l’étude et l’élaboration d'un programme d'échange pour envoyer quelques entreprises vietnamiennes à travailler et étudier à l'Agence bruxelloise.La directrice générale adjointe de Hub.Brussels, Annelore Issac, a déclaré être prête à accueillir des start-up vietnamiennes venir étudier en Belgique, avant d’exprimer son souhait d’envoyer des start-up belges au Vietnam.Le ministre Nguyen Chi Dung a suggéré à l’IMEC de coopérer avec le NIC et d’autres établissements vietnamiens, tels que l’Université des sciences et technologies, pour organiser des formations à l’intention d’étudiants et ingénieurs en semi-conducteurs. Il lui a également proposé d’élaborerer des programmes de conseil et de soutien aux entreprises vietnamiennes désireuses de participer à l’industrie des semi-conducteurs.En travaillant avec des responsables du groupe John Cockerill, le ministre Nguyen Chi Dung a souligné que le Vietnam souhaitait coopérer avec le groupe belge dans l’énergie.A cette occasion, Hub.Brussels, le NIC et le VINEU ont signé un protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’innovation et des start-up. En outre, le NIC a signé un protocole d’accord avec l’IMEC sur le développement des capacités dans l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam, et un autre avec le groupe John Cockerill. Ce dernier envisage d'investir dans la recherche et le développement (R&D) au NIC dans certains sujets relatifs à l'hydrogène vert, au développement des laboratoires d'analyse des biocombustibles...Le même jour, le ministre Nguyen Chi Dung a travaillé avec les dirigeants du VINEU. Il a affirmé que le VINEU aiderait le NIC à nouer des liens avec des experts et partenaires dans le monde pour élaborer des stratégies, rechercher des investisseurs et des technologies appropriées au Vietnam.-VNA