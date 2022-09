Lors de la séance de travail entre la délégation de la Commission juridique de l'Assemblée nationale du Vietnam et la présidente de la Commission de la justice et la représentante de la Commission de l'intérieur et du territoire du Bundestag allemand Elisabeth Winkelmeier-Berker le 26 septembre à Berlin. Photo : VNA

Berlin (VNA) – Une délégation de la Commission juridique de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyen Manh Cuong, a eu le 26 septembre à Berlin une séance de travail avec la présidente de la Commission de la justice et représentante de la Commission de l'intérieur et du territoire du Bundestag allemand, Elisabeth Winkelmeier-Berker.

Les deux parties ont discuté de nombreux contenus sur les activités de l'organe législatif, partagé des expériences sur l'élaboration des lois, les activités des Commissions et dans certains domaines spécifiques tels que la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, la loi sur la justice des mineurs et celle sur la lutte contre la corruption.

S'exprimant lors de la réunion, Nguyen Manh Cuong, a déclaré qu'actuellement, la Commission juridique de l'AN vietnamienne était en train de construire et de perfectionner le système juridique pour mieux protéger les droits de l'homme, les droits des citoyens, et les conformer aux normes internationales. Dans ce processus, la Commission juridique de l'AN vietnamienne souhaite coopérer et partager des expériences avec la Commission de la justice et la Commission de l'intérieur et du territoire du Bundestag allemand pour promouvoir les relations entre les deux organes législatifs et approfondir les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Pour sa part, Mme Elisabeth Winkelmeier-Berker, présidente de la Commission de la justice de l’Assemblée parlementaire de l’Allemagne, a déclaré que la coopération parlementaire entre les deux pays constituait un canal important pour promouvoir les relations traditionnelles entre l'Allemagne et le Vietnam.

Partageant le même point de vue que la Commission juridique de l'AN du Vietnam sur le renforcement de la protection des droits de l'homme, la prévention et la lutte contre la corruption, elle a espéré que les deux parties continueraient à avoir des discussions approfondies sur des sujets d'intérêt commun.

A cette occasion, le vice-président de la Commission juridique de l'AN du Vietnam a invité la présidente de la Commission de la justice du Bundestag allemand à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun.

Auparavant, la délégation vietnamienne avait rencontré plusieurs officiels allemands et travaillé avec l'ambassade et le consulat général du Vietnam en Allemagne.-VNA