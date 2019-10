Le général Ngo Xuan Lich, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense (gauche) et le lieutenant général Xu Qiliang, vice-président de la Commission militaire centrale de Chine (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - A l'occasion de sa participation du 9ème Forum de Xiangshan, à Pékin, le 22 octobre, le général Ngo Xuan Lich, membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense a eu une rencontre avec le lieutenant général Xu Qiliang, membre du Politburo du Parti communiste chinois et vice-président de la Commission militaire centrale de Chine.

Le général Ngo Xuan Lich et le lieutenant-général Xu Qiliang ont affirmé que ces dernières années, le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine avait abouti à de nombreux résultats positifs et substantiels. La perception commune des dirigeants des deux gouvernements et des deux États constitue une base solide pour renforcer la confiance politique et promouvoir les relations entre les deux pays afin qu’elles continuent à se développer de manière saine et durable. La coopération en matière de défense est devenue l'un des piliers dans les relations entre les deux pays, selon eux.

Le général Ngo Xuan Lich a suggéré que, dans les années à venir, les deux parties intensifient l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau, continuent à coordonner efficacement l'échange d'expériences sur l’édification d'une armée forte, maintenir le mécanisme de dialogue sur la politique de défense au niveau de vice-ministre, préparer activement le 6ème échange d'amitié de défense de la frontière, promouvoir la coopération pour la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

En ce qui concerne les questions en suspens dans les relations bilatérales, les deux parties ont déclaré que le Vietnam et la Chine devraient échanger régulièrement, discuter franchement et sincèrement afin de les régler de manière satisfaisante dans l'esprit des accords de haut niveau entre dirigeants des deux pays, dans l’intérêt des peuples des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Évaluant la situation complexe de la région et du monde, le lieutenant-général Xu Qiliang a déclaré que les pays, au lieu de s'affronter, devraient renforcer le dialogue et la coopération afin de maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement. Le général Ngo Xuan Lich a souligné la nécessité de la coopération et de la contribution de tous les pays pour faire face aux défis de sécurité communs actuels. -VNA