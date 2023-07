La séance de travail entre l'ambassadrice adjointe du Vietnam au Royaume-Uni To Minh Thu et Ian McKenna, chef du Département de la coopération internationale du ministère irlandais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et de la Science. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadrice adjointe du Vietnam au Royaume-Uni To Minh Thu a eu le 10 juillet une séance de travail avec Ian McKenna, chef du Département de la coopération internationale du ministère irlandais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et de la Science (DFHERIS) afin de promouvoir la coopération bilatérale dans ces domaines.Elle a hautement apprécié les résultats des accords de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le Vietnam et l'Irlande au cours des dernières années, en particulier les programmes de bourses universitaires et post-universitaires accordés par l'Irlande aux étudiants vietnamiens. Actuellement, environ 150 étudiants vietnamiens étudient en Irlande.To Minh Thu a suggéré aux deux parties de continuer à coopérer dans la recherche et l'échange d'étudiants, à renforcer et à consolider la quantité et la qualité des programmes d' éducation conjoints entre 10 partenaires scolaires vietnamiens et irlandais sélectionnés pour le Partenariat Vietnam - Irlande pour l'éducation ; à poursuivre l'échange, la recherche de nouveaux programmes de bourses pour remplacer le programme IDEAS financé par le gouvernement irlandais qui s'est terminé en 2021.Actuellement, dans le contexte de la mondialisation et de l'intégration internationale, les sciences et les technologies sont devenues l'un des moteurs les plus importants du développement socio-économique. Le Vietnam a mis en œuvre la Stratégie de développement des sciences, des technologies et de l'innovation à l'horizon 2030. Sur cette base, l'ambassadrice a proposé au DFHERIS d'échanger et de coopérer avec le Vietnam dans ces domaines.Pour sa part, Ian McKenna, a évalué la coopération en matière d'éducation comme l'un des domaines les plus remarquables des relations entre les deux pays.Actuellement, l'Irlande examine et évalue les résultats de la politique de coopération éducative avec le Vietnam dans le passé et tente de chercher des partenaires potentiels pour la publication d'une nouvelle politique de coopération, qui devrait être publiée à la fin de cette année.Il a également reconnu les propositions de la partie vietnamienne et a souhaité avoir plus d'informations sur sa Stratégie de développement des sciences, des technologies et de l'innovation à l'horizon 2030, les domaines prioritaires et les forces du Vietnam pour une coopération future. - VNA