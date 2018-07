Nguyen Lan Huong, présidente de l’Union des organisations de l’amitié de Hanoi. Photo: dangcongsan

Hanoi (VNA) – L’Union des organisations de l’amitié de Hanoi s'est fixé comme objectif de créer de plus une association de l’amitié, d’intensifier les activités de solidarité et d’amitié ainsi que d’appeler l’assistance des organisations non gouvernementale étrangères, selon le plan prévu pour ses activités au second semestre de l’année.



Nguyen Lan Huong, présidente de l’union, a estimé que dix ans après l’élargissement des limites administratives de la capitale, son économie s’était nettement développée, le bien-être social a été assuré et le taux de familles démunies a baissé.

Particulièrement, les relations de coopération extérieure de la ville ont été renforcées, notamment les relations extérieures des populations, les relations extérieures du Parti et la diplomatie des autorités.

Elle a souhaité voir augmenter le nombre de membres de l’union et promouvoir ses activités. Elle a demandé d’intensifier les activités des associations disposant du personnel le plus performant et du plus grand nombre de membre comme l’Association d’amitié Vietnam-Allemagne de Hanoi, l’Association d’amitié Vietnam-Espagne de Hanoi.

Au premier semestre de l’année, l’Union des organisations de l’amitié de Hanoi a mis en œuvre de nombreuses activités comme un spectacle pour le Nouvel An 2018, un programme pour le Nouvel An lunaire dans certains pays asiatiques… attirant la participation nombreuse des amis étrangers.

En outre, l’union a coopéré avec les secteurs et localités pour assurer une bonne représentation de la capitale auprès des étrangers. Elle a mené à bien l’appel à l’assistance des organisations non gouvernementales étrangères pour certains projets comme celui de l’Alliance Mission de l’Allemagne intitulé «Quartier hospitalier » dans l’arrondissement de Ba Dinh, celui de GCS (Global Creative Strategist) de République de Corée sur l’équipement d’ordinateurs pour certaines écoles des districts de Quoc Oai et Dong Anh. -VNA