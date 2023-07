Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue malaisien, Zambry Abd Kadir. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À l'invitation du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le chef de la diplomatie malaisienne, le sénateur Zambry Abd Kadir, a effectué les 19 et 20 juillet une visite officielle au Vietnam.



Les deux ministres ont coprésidé la 7e réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technologique entre le Vietnam et la Malaisie.



Lors de cette réunion, les deux parties ont convenu de proposer aux Premiers ministres des deux pays quelques orientations majeures pour promouvoir le partenariat stratégique dans les temps à venir, dont la promotion des visites et contacts de tous niveaux, le renforcement des échanges entre les deux peuples et l’élargissement de la coopération en matière de défense et de sécurité.