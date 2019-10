La délégation du PCV rencontre la secrétaire du ministère indien des Affaires extérieures, Vijay Thakur Singh. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Huynh Tân Viêt, secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Yên (Centre), a effectué une visite de travail en Inde du 15 au 19 octobre, dans le but de promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, notamment dans la politique, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, la culture, le tourisme.

Cette visite, qui a été faite sur invivation du gouvernement indien et dans le cadre du mémorandum signé en 2013 par le PCV et le gouvernement indien, visait également à renforcer les liens entre le PCV et les partis politiques indiens.

Huynh Tân Viêt, également président du Conseil populaire provincial de Phu Yên, et les autres membres de la délégation du PCV sont allés saluer le secrétaire général du Parti du peuple indien (BJP), Ram Madhav, le secrétaire général du Parti communiste d’Inde (CPI), Doraisamy Raja, et des représentants du Parti communiste de l'Inde (marxiste).

La délégation du PCV a en outre rencontré le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Shri Piyush Goyal, et la secrétaire du ministère indien des Affaires extérieures, Vijay Thakur Singh.

La délégation vietnamienne a appelé la partie indienne à soutenir plus activement la position du Vietnam sur la question de la Mer Orientale et à trouver un endroit approprié pour ériger une statue du Président Hô Chi Minh à New Delhi.

Elle a suggéré à l’Inde de supprimer les goulots d’étranglement dans le commerce bilatéral, y compris la restriction imposée par l’Inde à l’importation de matériaux pour la fabrication de bâtons d’encens et l’enquête antidumping sur plusieurs produits vietnamiens, entre autres.

La partie indienne, pour sa part, a exprimé le souhait de renforcer ses relations avec le PCV et le gouvernement vietnamien et a décrit le Vietnam comme une priorité importante dans la politique "Agir vers l'Est" (Act East policy) de l'Inde.

Elle a déclaré que les échanges de délégations dans le cadre du mémorandum signé créeraient une base politique fiable pour approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. -VNA