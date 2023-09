Les délégués participent à la clôture de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée par l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne a eu lieu du 14 au 17 septembre à Hanoï. C'était une opportunité de renforcer la coopération entre le Vietnam et des partenaires importants, notamment les parlementaires et les jeunes dirigeants d'autres pays, de promouvoir auprès des amis internationaux l'image de la jeunesse vietnamienne en particulier et du peuple vietnamien en général.

S'exprimant en marge de la Conférence, les délégués ont souligné le rôle du renforcement des capacités numériques des jeunes, et exprimé leur désir de partager des expériences dans de nombreux domaines avec de jeunes parlementaires de plus de 70 pays.

De nombreux délégués ont partagé la même opinion selon laquelle la promotion de l'application des technologies de l'information dans les activités de l'AN est considérée comme une tâche régulière pour soutenir et améliorer les activités parlementaires.

Les délégués ont également partagé les expériences des parlements d'autres pays en matière de travail législatif, de contrôle et le rôle des jeunes parlementaires pour promouvoir le processus de transformation numérique dans le contexte de la 4e révolution industrielle, ainsi que les progrès réalisés dans la numérisation des activités parlementaires pour le développement durable.

Selon Denis Naughten, député du Parlement d'Irlande, son pays se concentre sur la promotion de la transformation numérique mais la compare toujours aux objectifs de développement durable afin d'équilibrer les intérêts nationaux et les intérêts socio-économiques du pays. En participant à cette conférence, il a acquis des expériences d'amis internationaux. C'était vraiment un forum très utile, a-t-il souligné.

Selon le Dr Nguyen Thanh Duong, de l'Institut de technology tropicale de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, cet événement apportera une contribution importante à la promotion du rôle de la jeunesse vietnamienne dans la communauté internationale, en les aidant à devenir des citoyens du monde.

Les jeunes parlementaires jouent un rôle très important car l'avenir du pays dépend de la jeune génération, a déclaré Mohd Shahar Bin Abdullah, chef de la délégation parlementaire malaisienne.



Quant à Roberto Alejandro Suarez Cabrera, chef de la délégation parlementaire bolivienne, à travers cette Conférence, il a émis son espoir que chaque pays continuera à redoubler d'efforts pour encourager le développement de la haute technologie, qui pourra ensuite être appliquée dans son propre pays.

La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires a organisé avec succès trois débats thématiques avec les contenus suivants : Transformation numérique ; Innovation et Entrepreneuriat; Promouvoir le respect de la diversité culturelle pour le développement durable.

Des délégués discutent en marge du débat. Photo: VNA

Évaluant la position et le rôle de l'AN vietnamienne dans les forums parlementaires multilatéraux, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolas Hernandez Guillen a déclaré que le Vietnam jouait un rôle actif et important dans les activités parlementaires internationales. Le président de l'AN du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a visité avec succès Cuba et d'autres pays d'Amérique latine comme l'Argentine et l'Uruguay et a obtenu de nombreux résultats. Selon lui, les activités internationales de l'AN vietnamienne sont très importantes et contribuent à consolider et à promouvoir les relations internationales.

Selon Wouter Vermeersch, député de Belgique, l'organisation de cette conférence revêt une signification très pratique pour renforcer l'esprit de solidarité entre les jeunes parlementaires et consolider leur influence en apprenant les uns des autres, discuter des stratégies de développement à l'avenir.

En tant que jeunes parlementaires représentant des corps législatifs du monde entier, les parlementaires affirment la nécessité de s'unir pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation à l'échelle mondiale. Les membres de l'UIP envisagent de créer un réseau mondial de jeunes parlementaires sur l'innovation pour accompagner les gouvernements d'autres pays dans le perfectionnement du corridor juridique afin de mieux soutenir le développement durable par l'innovation. -VNA