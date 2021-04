Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un colloque sur la promotion du droit de participer à la politique des personnes handicapées au Vietnam, a eu lieu le 15 avril.



Cet événement, à l’approche de la Journée des personnes handicapées au Vietnam (18 avril), a été organisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration avec le Centre pour la promotion de l'éducation et l'autonomisation des femmes (CEPEW).



Lors de la réunion, une évaluation rapide sur la volonté des personnes handicapées de participer en tant que candidats aux élections des députés de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux au Vietnam, menée conjointement par l'ambassade de Norvège et le PNUD, a été présentée.



Selon cette évaluation, 92% des participants ont exprimé leur espoir d'avoir des membres handicapés à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires. Jusqu'à 63% des répondants se sont déclarés prêts à se présenter eux-mêmes comme candidats aux élections des députés de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires dans les cinq prochaines années.



Thai Thi Thanh Nga, représentante du bureau de l’Assemblée nationale vietnamienne, a insisté sur la nécessité de solutions rigoureuses, synchrones et efficaces, d’une forte détermination politique et des efforts des personnes handicapées pour surmonter les difficultés actuelles.



Le Vietnam compte actuellement plus de 6 millions de personnes handicapées. Les idées présentées par les participants du colloque ont apporté une nouvelle vision sur la capacité des personnes handicapées de participer à la politique, constituant une base des activités visant à promouvoir la participation effective des personnes handicapées à la vie politique.-VNA