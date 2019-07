La Havane, 9 juillet (VNA) – La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh accompagnée d’une délégation vietnamienne de l’Etat effectue une visite officielle du 8 au 11 juillet à Cuba sur invitation du premier vice-président du Conseil de l’Etat et des ministres de Cuba Salvador Valdés Masa.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et le premier vice-président du Conseil de l’Etat et des ministres de Cuba Salvador Valdés Masa. Photo : VNA

Lors d’un entretien le 8 juillet, les deux dirigeants ont échangé des mesures en vue de continuer de renforcer les relations de solidarité fidèle, de coopération intégrale Vietnam-Cuba et échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a affirmé que le Vietnam était prêt à continuer les échanges et partages d'expériences avec Cuba dans le processus de protection et de développement national.

Elle a souligné que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens soutiennent toujours la Révolution cubaine, avant de réaffirmer que le Vietnam soutient vigoureusement les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU demandant aux Etats-Unis de mettre fin à l’embargo économique, commercial et financier contre Cuba.

Le premier vice-président du Conseil de l’Etat et des ministres de Cuba Salvador Valdés Masa a estimé que la visite officielle de Mme Dang Thi Ngoc Thinh à Cuba contribuerait à consolider les relations de solidarité fraternelle Vietnam-Cuba et à resserrer les relations de coopération intégrale entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de bien déployer les conventions conclues lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en mars 2018 et de celle du président cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez en novembre 2018, selon lesquelles les deux parties maintiennent les échanges de délégations et rencontres à tous les échelons entre ministères et secteurs, notamment la promotion économique, commerciale, la coopération dans des projets agricoles, pharmaceutiques, dans l'information et les communications, l’éducation et la formation.

Elles ont hautement apprécié le maintien de la coopération étroite et le soutien mutuel lors des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment à l’ONU afin de protéger les intérêts légitimes, de rehausser le prestige et la position de chaque pays, contribuant à la lutte commune pour la paix, la stabilité et la coopération dans les deux pays et deux régions.

Concernant la question en mer Orientale, les deux parties ont affirmé le soutien de la position de régler les différends par mesures pacifiques et sur la base du droit international. Elles ont souhaité que les parties concernées observent strictement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale l'Est (DOC) pour parvenir prochainement à un Code de conduite en mer Orientale (COC).

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a invité le premier vice-président du Conseil de l’Etat et des ministres de Cuba Salvador Valdés Masa à effectuer une visite officielle au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

Dans le cadre de cette visite, Dang Thi Ngoc Thinh et la délégation vietnamienne ont visité la zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM) dans la province d’Artermisa et ont déposé des gerbes de fleurs aux pieds des statues monumentales du président Ho Chi Minh et du Héros José Marti à Cuba. - VNA