Tran Quoc Vuong, membre du Politburo et permanent du secrétariat du Comité central du PCV (droite) et Tep Ngorn, membre du Comité permanent du Comité central du Parti du peuple cambodgien (Photo: VNA)



Hanoï, 1er novembre (VNA) - Tran Quoc Vuong, membre du Politburo et permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a reçu Tep Ngorn, membre du Comité permanent du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PCC), à Hanoi le 1er novembre.



Lors de la rencontre, Tep Ngorn a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations de ces dernières années. Il s'est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien obtiendrait de plus grandes réalisations.



Il a mis en exergue le développement de plus en plus fructueux des relations durables de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge, soulignant qu'elles contribuaient au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.



Tep Ngorn, qui est également le deuxième vice-président du Sénat cambodgien, a affirmé que son pays continuerait à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour appliquer efficacement les traités, accords signés entre les deux pays.



Tran Quoc Vuong a déclaré que l'Ordre de l'amitié de première classe de l'État du Cambodge, présenté à la Commission des relations extérieures du Parti communiste du Vietnam lors de la cérémonie marquant le 70ème anniversaire de sa journée traditionnelle, est également une reconnaissance des réalisations exceptionnelles et des grandes contributions de la Commission au renforcement de l'amitié et de la solidarité entre les deux pays.



Il a souligné le rôle et les contributions de la Commission dans le renforcement des relations avec les pays voisins et régionaux, des partenaires importants et des amis traditionnels comme le Cambodge.



Le responsable a souligné l'importance de la signature de deux documents juridiques reconnaissant l'achèvement de 84% du travail de démarcation et de bornage de la frontière terrestre entre les deux pays, a hautement apprécié la coopération bilatérale, exprimant son espoir que les deux parties vont continuer à élargir leur coopération, partager des informations et des expériences et travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus.



Le Vietnam accorde toujours la priorité au développement des relations avec le Cambodge, considérant qu'il s'agit d'un atout précieux pour les deux nations, a-t-il affirmé.



M. Vuong a exprimé l'espoir que le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement cambodgiens continueront de créer des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge et les Vietnamiens résidant dans ce pays. -VNA