Bac Giang, 20 mars (VNA) - Un événement d'échange culturel Vietnam-Japon s'est tenu le 19 mars dans la province septentrionale de Bac Giang, dans le cadre des activités de célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays.

Lors de la cérémonie d'échange culturel Vietnam-Japon à Bac Giang. Photo : VNA

Le vice-président du Comité populaire de la province de Bac Giang. Photo : VNA

Les visiteurs de l'événement ont eu la chance de découvrir un jardin de fleurs de cerisier (Sakura) à technologie AR (réalité augmentée), de déguster une cuisine typique du Japon et de Bac Giang, de porter des costumes traditionnels japonais et vietnamiens, de visiter le complexe de tourisme spirituel Tây Yên Tu et visiter des kiosques présentant les produits OCOP (Une commune, un produit) de la province.A cette occasion, l'Association d'amitié Japon-Vietnam dans la région de Chukyo et la sarl Yokoi Mold Vietnam Co., Ltd ont présenté 120 cerisiers en fleurs à la localité vietnamienne pour être plantés dans le complexe.